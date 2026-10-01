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На субсидии для РЗМ-продукции планируется направить 4,5 млрд рублей в 2027-29 гг.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Субсидии российским производителям продукции редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) для возмещения скидок покупателям в 2027 году запланированы на уровне 1,08 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, внесенному правительством в Госдуму.

В 2028 и 2029 годах на эти цели планируется направить по 1,7 млрд рублей. Итого 4,48 млрд рублей на горизонте трех лет.

Актуальный размер скидки, на который распространяется субсидия, - до 30% от цены.

Также в бюджете на 2027 год предусмотрена субсидия в размере 136 млн рублей Фонду "Долина Менделеева" на создание кластера глубокой переработки металлов (в части разработки проектной и рабочей документации).

Объемы субсидии для РЗМ-продукции на 2027 и 2028 годы совпадают с озвученными ранее планами, тогда как по "Долине Менделеева" ассигнования снижены (бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов предполагал субсидию 150 млн рублей в 2026 году и 170 млн рублей в 2027-м).

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