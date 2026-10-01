Закупки Гохрана в 2027-2029 гг. могут составить 51,5 млрд рублей ежегодно

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Бюджетные ассигнования на приобретение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в 2027 - 2029 годах составят 51,5 млрд рублей ежегодно, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы, документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Аналогичные средства были предусмотрены на эти цели в 2025 и 2026 гг. До этого на протяжении нескольких лет лимит закупок был на уровне 38,9 млрд рублей.

Планируется приобретение аффинированного золота, аффинированной платины и аффинированного палладия в целях увеличения в составе Госфонда России доли высоколиквидных ценностей, говорится в документе.

Гохран, осуществляющий функции пополнения Госфонда и реализации его запасов, в течение нескольких последних лет, как правило, приобретает аффинированное золото и уникальные драгоценные камни, а продает - мелкоразмерные алмазы и бриллианты. Ассигнования расходуются, как правило, в конце года, говорил замглавы Минфина Алексей Моисеев. В случае сохранения негативной конъюнктуры рынка алмазов, переживающего затяжной кризис, в этом году возможна масштабная закупка алмазов у "АЛРОСА" в целях поддержки этой компании.