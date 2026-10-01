Рубль в четверг опустился к юаню в рамках коррекции после роста ранее на неделе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торговой сессии в четверг, рубль опустился в рамках коррекции после роста ранее на неделе. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,414 руб., что на 4,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги при этом отличались сниженной активностью игроков из-за праздничных выходных дней в Китае, где 1 октября отмечался государственный праздник - День образования КНР. В этом году "золотая неделя" продлится вплоть до 7 октября, биржи страны в эти дни не работают.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара со 2 октября на 31,34 копейки, до 83,2454 руб./$1 и уменьшил курс евро на 35,58 копейки, до 94,5252 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Комментарии аналитиков

Рубль может показать сдержанное ослабление по отношению к юаню в ближайшее время, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"По-прежнему рассчитываем на смену тенденции к укреплению рубля на сдержанное его ослабление на фоне традиционного для начала месяца сокращения предложения валют со стороны экспорта, отягощенного выходными в Китае, с удержанием в конце недели курса юаня в нашем целевом диапазоне 12,3-12,8 руб. за юань, доллара - в диапазоне 82,5-85 руб./$1", - пишет эксперт.

Прогнозный диапазон для пары доллар/рубль на октябрь составляет 83-87 руб./$1, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Динамика рубля оставалась в сентябре волатильной, однако после ослабления в начале месяца российская валюта смогла восстановить часть позиций, - напоминает эксперт. - Средний официальный курс доллара за месяц составил около 85,1 руб./$1, при этом к концу месяца курс вернулся в район 84-85 руб./$1. Несмотря на сохраняющуюся геополитическую и санкционную неопределенность, баланс фундаментальных факторов позволил рублю стабилизироваться во второй половине месяца".

Внешнеторговый фактор в октябре, на взгляд Кравченко, останется благоприятным для рубля и может оказать более заметную поддержку. Цены на нефть уже не первый месяц находятся на комфортных уровнях, а их эффект с лагом должен отражаться на экспортной выручке и предложении валюты. При этом Минфин продолжает покупать валюту в рамках бюджетного правила, частично нейтрализуя эффект от дополнительной экспортной выручки.

"Однако из-за несовпадения лагов между ценами на нефть, поступлением и продажей валютной выручки и бюджетными операциями краткосрочный баланс спроса и предложения валюты может заметно отклоняться от этой логики, - допускает аналитик. - Геополитические и санкционные риски также способны быстро изменить характер влияния нефтяного фактора на рубль".

Процентный фактор, по мнению стратега, также остается на стороне рубля. Даже если в октябре регулятор вернется к снижению ключевой ставки, для валютного рынка будет важен не столько сам шаг, сколько сопровождающий его сигнал относительно дальнейшей траектории ДКП. При сохранении осторожной риторики ЦБ РФ положительное влияние процентных условий на рубль, на взгляд Кравченко, существенно не изменится.

"При этом геополитические и санкционные сигналы, вероятно, останутся основным источником повышенной волатильности рубля в октябре, - прогнозирует эксперт "Велес Капитала". - Наши прогнозные оценки среднего курса на октябрь находятся в районе 85 руб./$1. С учетом возможной внутримесячной волатильности в базовом сценарии мы ожидаем курс преимущественно в диапазоне 83-87 руб./$1. При снижении геополитической премии и увеличении предложения экспортной выручки рубль может смещаться к нижней границе этого диапазона. Однако усиление негативных геополитических или санкционных сигналов способно быстро направить курс в сторону 90 руб./$1".

Банк России на заседании совета директоров по ключевой ставке в октябре учтет не только бюджетный фактор, но всю совокупность поступающих данных, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"По итогам сентябрьского заседания совет директоров не давал направленных сигналов по поводу дальнейшего изменения ставки. Дальнейшее решение будет диктоваться всеми поступающими данными, и они не ограничиваются бюджетным фактором", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах Альфа-саммита в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что объявленные параметры бюджета на новую трехлетку соответствуют ожиданиям Банка России по итогам июльского заседания совета директоров и поэтому мало повлияют на октябрьский среднесрочный макроэкономический прогноза.

Рост потребительских цен в РФ с 22 по 28 сентября составил 0,12% после роста на 0,06% с 15 по 21 сентября, на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат.

За период с начала месяца к 28 сентября цены выросли на 0,25%, с начала года - на 4,93%.

Из данных за 28 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 28 сентября замедлилась до 6,25% с 6,26% на 21 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,26% с 6,22% на 21 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 9 октября.

Рассчитывать на возобновление цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ в октябре пока не приходится, полагает аналитик ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Недельный рост цен ускорился до 0,12% против 0,06% за предыдущую семидневку. Годовой уровень инфляции также подрос и составил 6,3% г/г, - отмечает эксперт в комментарии. - Все ощутимее проявляются вторичные эффекты от "топливного шока" и реализованного в третьем квартале ослабления рубля. Устойчивый спрос, который стал следствием роста заработных плат (начисленная з/п за январь-июль +12,2% г/г) и усиления кредитной активности, пока позволяет бизнесу успешно переносить возросшие издержки в отпускные цены".

Аналитик напоминает, что с 1 октября реализуется заметное повышение регулируемых тарифов (жилищные и коммунальные услуги, транспорт и т.д.), что может ускорить инфляционную динамику.

Нефть

Цены на нефть продолжают повышаться вечером в четверг на сообщениях, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве дорожают на 3,47%, до $101,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 2,36%, до $92,54 за баррель.

Агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, написало, что китайские НПЗ приостановили экспорт продуктов нефтепереработки до дальнейшего уведомления.

Накануне Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 1,2% на сообщении Axios о том, что усилия катарских посредников по достижению дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки. В Вашингтоне и Тегеране все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта, отметил портал.

По итогам сентября североморская марка выросла в цене примерно на 14%, североамериканская - на 5%.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 922 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 0,3 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 1 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду упала на восемь базисных пунктов - до 14,04% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц поднялась на 2 базисных пункта и в четверг составила 14,11% годовых, срочная версия RUONIA на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 14,3% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт, до 14,67% годовых.