Изменения в НК снизят нефтегазовые доходы бюджета в 2027-2029гг на 111,8 млрд руб.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Нефтегазовые доходы бюджета 2027-2029 годов от принятых и проектируемых изменений законодательства, нормативных правовых актов правительства РФ, актов ЕАЭС, в 2027 году снизятся на 37,15 млрд рублей, в 2028 году - 35,89 млрд руб., в 2029 году - 38,8 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Таким образом, всего за три года снижение поступлений оценивается в 111,8 млрд рублей.

В частности, в части налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) учтено проектируемое продление применения льготного порядка налогообложения по НДПИ при добыче газа для производителей сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщалось, Минфин оценил выпадающие доходы от продления нулевого НДПИ для проекта "Ямал СПГ" в 30 млрд рублей в год.

В части акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, учтено введение демпфирующей компоненты для импортного моторного топлива, а также ежегодное уточнение на 2027-2028 годы и установление на 2029 год условных значений средних оптовых цен реализации моторного топлива, используемых при расчете демпфирующей компоненты акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку.

При этом на 2027 год учтены только сокращения доходов от новых законодательных инициатив в размере 6,68 млрд рублей.

Продление ранее введенных изменений законодательства в 2027 году снизит поступления на 30,47 млрд руб., в 2028 году - на 35,9 млрд руб., в 2029 году - на 38,8 млрд руб.

В целом нефтегазовые доходы в 2026 году оцениваются в размере 7,58 трлн рублей, из них по нефти - 5,43 трлн руб., по газу - 2,16 трлн рублей.

В объеме поступлений от нефти НДПИ планируется в размере 7,3 трлн руб., НДД - 1,3 трлн руб., экспортная пошлина на нефтепродукты - 9,4 млрд руб. Поступления снизятся на уплату акциза (обратного - ИФ) по нефтяному сырью, направленному на переработку - 3,24 трлн руб.

НДПИ на газ в 2026 году ожидается в объеме почти 936 млрд руб., экспортная пошлина на газ - 607,6 млрд руб., НДПИ на газоконденсат - 615,5 млрд руб.

Нефтегазовые доходы 2027 года, как прогнозируется, сформируются в объеме 7 трлн руб. (4,85 трлн руб. - по нефти и 2,15 трлн руб. - по газу). В частности, НДПИ по нефти прогнозируется в объеме 6,04 трлн руб., НДД - 1,12 трлн руб., акциз по нефтяному сырью уменьшит поступления на 2,3 трлн руб. Поступления НДПИ по газу прогнозируются в объеме 1 трлн руб. в 2027 году, по газоконденсату - почти 593 млрд руб., экспортная пошлина на газ увеличит поступления на 547,1 млрд руб.

В 2028 году, как ожидается, в бюджет поступят нефтегазовые доходы в размере 7,6 трлн руб. (от нефти - 5,5 трлн руб., от газа - 2,1 трлн руб.). В том числе НДПИ по нефти ожидается в объеме 6,3 трлн руб., НДД - 1,3 трлн руб., это будет уменьшено на 2,09 трлн руб. по обратному акцизу. Объемы поступлений по НДПИ на газ составит 1,05 трлн руб. в 2028 году, полагают в Минфине, по конденсату - 609 млрд руб., экспортной пошлине - 453 млрд руб.

В 2029 году нефтегазовые доходы прогнозируются в объеме 7,73 трлн руб. (по нефти - 5,5 трлн руб., по газу - 2,22 трлн руб.). В том числе НДПИ по нефти принесет в бюджет 6,36 трлн руб., НДД - 1,3 трлн руб., обратный акциз снизит поступления на 2,18 трлн руб.

В 2029 году поступления от НДПИ по газу ожидаются в размере 1,11 трлн руб., по конденсату - почти 618 млрд руб., экспортной пошлине на газ - порядка 489 млрд руб.

Минфин оценивает, что в 2026 году выплаты нефтяным компаниям топливного демпфера составят 1,9 трлн рублей, в 2027 г. - 1,18 трлн руб., в 2028 г. - 800,98 млрд руб., в 2029 г. - 812 млрд руб. Выплаты обратного акциза при переработке нефтяного сырья в 2026г оцениваются в 1,14 трлн руб., в 2027 г. - 990,5 млрд руб., в 2028 г. - 1,13 трлн руб., в 2029 г. - 1,2 трлн руб.

В пояснительной записке также представлен прогноз регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП): в 2026 году - почти 44 млрд руб., в 2027 году - 40,4 млрд руб., в 2028 году - 35,9 млрд руб., в 2029 году - 34,6 млрд руб.