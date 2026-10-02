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Пострадавшие от БПЛА селлеры Ozon получат отсрочку по уплате некоторых налогов на год

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки предпринимателей, пострадавших из-за атак беспилотников на объекты группы "Интернет Решения" (Ozon): продавцы получат отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, сообщила пресс-служба правительства.

В частности, для пострадавших продавцов устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС, налога на прибыль, налога при применении упрощенной системы налогообложения (УСН), налога на профессиональный доход (НПД), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для индивидуальных предпринимателей, а также страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате в августе 2026 года - июле 2027 года. Погашение задолженности осуществляется в течение года равными долями, начиная со следующего месяца, с которого наступает срок уплаты платежей.

Кроме того, в отношении пострадавших продавцов до конца 2026 года приостанавливаются выездные налоговые проверки и проверки правильности исчисления и своевременности уплаты страховых взносов. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о её взыскании продлеваются на 6 месяцев.

Как уточняется в сообщении, меры поддержки распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть действующий договор с ООО "Интернет Решения" (основная операционная компания Ozon). При этом должно выполняться хотя бы одно из двух условий: компания зарегистрирована после декабря 2025 года либо размер причиненного ущерба превышает 5% годового дохода. "При расчете может учитываться совокупный ущерб, причиненный в результате атак на объекты групп "РВБ" (Wildberries-Russ - ИФ) и "Интернет Решения", уточняется в сообщении.

Ранее аналогичные меры поддержки были введены для предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты группы компаний "РВБ".

"Правительство расширило круг продавцов, имеющих право на налоговые льготы. Ключевая задача - снизить финансовую и административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить условия для восстановления их работы", - сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, также упрощается получение мер поддержки: продавцу не нужно подавать отдельное заявление - отсрочка предоставляется автоматически на основании реестров, которые платформа самостоятельно направляет в ФНС России и территориальные органы страховщиков.

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