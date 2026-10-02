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Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале основных торгов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу консолидируется на фоне нескольких заявлений президента РФ Владимира Путина относительно ситуации вокруг украинского конфликта, проседающей нефти (декабрьский фьючерс на Brent торгуется у $102 за баррель) и новых американских санкций против сети расчетов A7. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений при смешанной динамике цен blue chips.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2280,56 пункта (+0,03%), индекс РТС - 863,02 пункта (+0,03%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции МКПАО "Озон" (+2,5%), "АЛРОСА" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), но просели бумаги "ИКС 5" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Полюса" (-0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 октября, составляет 83,2454 руб. (-31,34 копейки).

Подорожали также акции "ВК" (+0,5%), "ММК" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Подешевели акции "Т-Технологии" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "Хэдхантера" (-0,1%).

Президент РФ Владимир Путин в дискуссионном клубе "Валдай" заявил в четверг, что Россия не собирается ни на кого нападать, но если сама столкнется с агрессией, будет вынуждена ответить, и граждане ЕС должны это понимать. "Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но если мы столкнёмся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. И граждане европейских стран должны это чётко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего (...) политического руководства своих стран", - сказал Путин.

Россия не собирается завтра наносить удары по территориям и предприятиям тех стран, которые поставляют оружие Украине, но это угроза, которую российские Вооруженные силы и военная разведка должны понимать и оценивать, добавил он. "Мы внимательно за этим следим", - подчеркнул Путин.

Также Путин заявил, что Россия поддерживает возможность проведения трехсторонней встречи с лидерами Китая и США. "Что касается возможной трехсторонней встречи, я знаю, что в средствах массовой информации об этом говорится. Мы только за", - сказал он, отметив, что для начала нужно сформировать потенциальную повестку.

Кроме того, Путин заявил о готовности начать переговоры по украинскому урегулированию и завершить их как можно быстрее, но на условиях, которые приемлемы и для РФ. "Мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми и для Российской Федерации, для нашего народа, для народа России", - сказал Путин, выступая на заседании клуба "Валдай" в четверг. Также Путин добавил, что нейтральный статус Украины остается среди целей РФ.

Тем временем, Минфин США объявил в четверг о решении ввести ограничительные меры против сети A7 в рамках кампании по усилению экономического давления на Иран. "Минфин США принял беспрецедентные меры против сети A7", - говорится в пресс-релизе министерства. В нем эта сеть описывается как "имеющая связи с Россией". По утверждению американской стороны, Тегеран использует ее для обхода санкций.

Минфин США отмечает, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства вносит А7 в санкционный SDN List, "считая ее значимой транснациональной преступной организацией".

ООО "А7" было создано осенью 2024 года. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. Доля банка ПСБ в "А7" составляет 49%. Великобритания ввела санкции против "А7" в мае 2025 года, Евросоюз - в июле 2025 года, в августе того же года США впервые внесли компанию в SDN List.

Комментарии аналитиков

По оценке аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций поддерживается выросшей нефтью и рядом корпоративных новостей. Также инвесторы оценивают заявления президента РФ Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" и ожидают возобновления переговоров России и США, хотя пока новых конкретных договоренностей нет. Сдерживающим фактором остается бюджетная повестка, в частности, высокие доходности ОФЗ и сложности Минфина с размещением госдолга.

На дневном графике индекс МосБиржи находится ниже отметки 2313 пунктов, которая из поддержки превратилась в сопротивление. Индекс относительной силы RSI остается нейтральным, не указывая на формирование выраженного импульса. Пробой поддержки 2213 пунктов повысит риск снижения индекса МосБиржи к 2183 пунктам, тогда как закрепление выше 2313 пунктов создаст предпосылки для движения к 2418 пунктам, считает Вершинин.

Фондовые индексы в США и Азии

В США накануне индексы акций подросли на 0,04-0,2% во главе с S&P500, позитивное влияние на рынок оказала пауза в повышении доходности гособлигаций. До этого она росла на протяжении нескольких месяцев подряд, в результате достигнув максимума с 2002 года у десятилетних бондов, отмечает Trading Economics.

Поддержку рынку госбумаг оказало, в том числе, заявление заместителя председателя Федеральной резервной системы Филипа Джефферсона о том, что для оценки необходимости дальнейшего повышения процентных ставок может потребоваться больше времени.

Вероятность того, что Федрезерв повысит ставки на следующем заседании в октябре, сейчас оценивается рынком в 28,2% против 68,6% неделю назад, по данным CME Fedwatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре снизился до 54,5 пункта по сравнению с 54,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Однако аналитики в среднем прогнозировали повышение индикатора до 55 пунктов, по данным Trading Economics.

В Азии утром в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 2,7%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,4%).

Биржи материкового Китая в пятницу закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Потребительская инфляция в Токио (индекс CPI), считающаяся индикатором общенациональных ценовых тенденций, в сентябре ускорилась до 2,7% в годовом выражении с 1,9% месяцем ранее. Базовый индекс Core CPI составил также 2,7% против 1,8% в августе. Оба показателя стали максимальными с ноября 2025 года.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после роста накануне на новостях о приостановке Китаем экспорта нефтепродуктов; влияние на рынок также оказывают признаки восстановления поставок нефти с Ближнего Востока, хотя сохраняются опасения очередного обострения конфликта между США и Ираном.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве составила $102,16 за баррель (-0,1% и +4,4% в четверг), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $92,59 за баррель (-0,3% и +2,7% накануне).

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон направляет в район Ближнего Востока третью авианосную ударную группу и дополнительное подразделение морской пехоты. Это увеличит численность американских военных в регионе еще на 9-10 тыс. человек. Переброска сил происходит в связи с тем, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс, пишет WSJ.

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