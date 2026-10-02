Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню на фоне дешевеющей нефти

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню на открытии торгов пятницы на фоне снижающихся котировок нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 1,65 копейки, до 12,4305 рубля. При этом юань оказался на 2,77 копейки выше уровня действующего официального курса.

Прогнозный диапазон для пары доллар/рубль на октябрь составляет 83-87 рублей/$1, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Динамика рубля оставалась в сентябре волатильной, однако после ослабления в начале месяца российская валюта смогла восстановить часть позиций, - напоминает эксперт. - Средний официальный курс доллара за месяц составил около 85,1 рубля/$1, при этом к концу месяца курс вернулся в район 84-85 рублей/$1. Несмотря на сохраняющуюся геополитическую и санкционную неопределенность баланс фундаментальных факторов позволил рублю стабилизироваться во второй половине месяца".

Внешнеторговый фактор в октябре, на взгляд Кравченко, останется благоприятным для рубля и может оказать более заметную поддержку. Цены на нефть уже не первый месяц находятся на комфортных уровнях, а их эффект с лагом должен отражаться на экспортной выручке и предложении валюты. При этом Минфин продолжает покупать валюту в рамках бюджетного правила, частично нейтрализуя эффект от дополнительной экспортной выручки.

"Однако из-за несовпадения лагов между ценами на нефть, поступлением и продажей валютной выручки и бюджетными операциями краткосрочный баланс спроса и предложения валюты может заметно отклоняться от этой логики, - допускает аналитик. - Геополитические и санкционные риски также способны быстро изменить характер влияния нефтяного фактора на рубль".

Процентный фактор, по мнению стратега, также остается на стороне рубля. Даже если в октябре регулятор вернется к снижению ключевой ставки, для валютного рынка будет важен не столько сам шаг, сколько сопровождающий его сигнал относительно дальнейшей траектории ДКП. При сохранении осторожной риторики Банка России положительное влияние процентных условий на рубль, на взгляд Кравченко, существенно не изменится.

"При этом геополитические и санкционные сигналы, вероятно, останутся основным источником повышенной волатильности рубля в октябре, - прогнозирует эксперт "Велес Капитала". - Наши прогнозные оценки среднего курса на октябрь находятся в районе 85 рублей/$1. С учетом возможной внутримесячной волатильности в базовом сценарии мы ожидаем курс преимущественно в диапазоне 83-87 рублей/$1. При снижении геополитической премии и увеличении предложения экспортной выручки рубль может смещаться к нижней границе этого диапазона. Однако усиление негативных геополитических или санкционных сигналов способно быстро направить курс в сторону 90 рублей/$1".

Нефтяной рынок слабо снижается в пятницу после скачка цен накануне. В четверг нефть Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 2,7%.

Влияние на рынок оказывают признаки восстановления поставок нефти с Ближнего Востока, в то же время трейдеры опасаются очередного обострения конфликта между США и Ираном.

К 9:05 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,16% до $102,14 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,34%, до $92,54 за баррель.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон направляет в район Ближнего Востока третью авианосную ударную группу и дополнительное подразделение морской пехоты в связи с тем, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс.