Disney реструктурирует телевизионный бизнес и сократит сотни рабочих мест

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, планирует реструктурировать телевизионный бизнес, что может означать консолидацию подразделений и сокращение сотен рабочих мест, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, руководство Disney обсуждает детали плана, подготовка которого может затянуться до 2027 года.

Реорганизация предполагает перестройку бизнеса с учетом особенностей стриминговых сервисов. Ожидается, что сокращения затронут менеджеров ABC Entertainment, 20th Television, Hulu Originals, National Geographic и Freeform.

Новые меры станут частью более масштабных усилий, направленных на оптимизацию разросшейся структуры компании с множеством разрозненных подразделений, зачастую дублирующих функции друг друга.

Президент и главный креативный директор Disney Дана Уолден заявила на пресс-конференции 1 октября, что компания хочет "централизовать телевизионный бизнес", отметив необходимость постоянной ревизии организационной структуры.

Сокращения уже затронули ряд служб Disney. Во вторник были уволены свыше 300 человек, большинство из которых работали в кадровых и IT-отделах. Планируются также сокращения в подразделении, занимающимся правовыми вопросами и международными связями. Возглавляющий его Орасио Гутьеррес написал в служебной записке, что его команда станет "гораздо менее многочисленной", объяснив это внедрением средств автоматизации.

По состоянию на конец сентября 2025 года штат Disney насчитывал порядка 231 тысячи человек.