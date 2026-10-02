Amazon планирует передать чипы на $8 млрд на баланс SPV и привлечь внешних инвесторов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. планирует передать чипы Nvidia Corp. общей стоимостью порядка $8 млрд на баланс отдельной структуры, в которую она хочет привлечь внешних инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Компания в последние недели проводит переговоры с потенциальными инвесторами, оценивая их интерес к такой сделке.

Amazon собирается передать тысячи чипов Grace Blackwell, которые она размещает в дата-центрах по всей территории США, специальному юрлицу (SPV). Компания будет арендовать эти чипы у SPV, которая, как планируется, привлечет внешних инвесторов путем выпуска долговых бумаг.

Передача дорогостоящих чипов отдельной структуре позволит Amazon облегчить свой платежный баланс, отмечают источники FT.

Технологические гиганты ищут нестандартные способы финансирования масштабных расходов на инфраструктуру дата-центров, пишет издание. Значительная часть этих трат приходится на чипы, используемые для обучения передовых ИИ-моделей.

Компании стремятся вывести долги за пределы своих балансов, чтобы сохранить кредитоспособность, используя для этого разные схемы.

Инвесторы ожидают, что SPV-структура Amazon получит кредитный рейтинг инвестиционного уровня, основываясь на собственном рейтинге компании. Это позволит привлечь к сделке более широкий круг инвесторов, включая страховые компании и пенсионные фонды.