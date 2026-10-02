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Минэнерго оценит идею ввода импортного демпфера по авиакеросину

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ведомства изучают вопрос целесообразности применения импортного демпфера по авиакеросину, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Этот вопрос Минэнерго рассматривает", - сказал он.

"У нас действует демпфер не для производителей при поставках "в крыло", - напомнил он.

"Этот механизм, на наш взгляд, абсолютно рабочий. Надо еще раз проанализировать, мы ждем предложений, если какие-то будут от Минэнерго, Минфина", - добавил он.

Александр Новак Минфин Минэнерго
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