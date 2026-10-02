Минэнерго оценит идею ввода импортного демпфера по авиакеросину
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ведомства изучают вопрос целесообразности применения импортного демпфера по авиакеросину, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Этот вопрос Минэнерго рассматривает", - сказал он.
"У нас действует демпфер не для производителей при поставках "в крыло", - напомнил он.
"Этот механизм, на наш взгляд, абсолютно рабочий. Надо еще раз проанализировать, мы ждем предложений, если какие-то будут от Минэнерго, Минфина", - добавил он.