Минэнерго оценит идею ввода импортного демпфера по авиакеросину

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ведомства изучают вопрос целесообразности применения импортного демпфера по авиакеросину, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Этот вопрос Минэнерго рассматривает", - сказал он.

"У нас действует демпфер не для производителей при поставках "в крыло", - напомнил он.

"Этот механизм, на наш взгляд, абсолютно рабочий. Надо еще раз проанализировать, мы ждем предложений, если какие-то будут от Минэнерго, Минфина", - добавил он.