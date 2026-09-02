Минтранс заявил об оперативном решении вопросов с топливообеспечением авиакомпаний

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Текущая ситуация с авиакеросином в России не идеальна, при этом все сложности с топливообеспечением перевозчиков решаются оперативно, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"Она, скажем так, не стала идеальной, но это рабочая ситуация. Мы видим запасы авиакеросина, своевременно эти запасы появляются в аэропортах", - сказал Никитин журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).

"То есть, конечно, сложности есть и могут быть. Но еще раз хочу сказать, что благодаря слаженной совместной работе (с Минэнерго - ИФ) эти проблемы решаются оперативно. Авиакомпании топливом обеспечены", - добавил министр.

Правительство РФ с 1 июня ввело временный запрет на экспорт авиакеросина. Ограничения будут действовать пять месяцев - до 30 ноября. Цель принятого решения - "обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", отмечали в пресс-службе кабмина. В Минтрансе при этом неоднократно заявляли об отсутствии в стране дефицита авиакеросина.