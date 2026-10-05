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Трамп объяснил рост цен на бензин украинскими ударами по РФ и политикой Демпартии

Трамп объяснил рост цен на бензин украинскими ударами по РФ и политикой Демпартии
Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Политика Демократической партии США и украинские удары по НПЗ России - главные причины роста цен на горючее, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Причина - это НПЗ, по которым Украина бьет в России, а также - НПЗ, закрываемые у нас глупыми демократами в штатах вроде Калифорнии", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп заверил, что ситуация в Ормузском проливе не влияет на цены, так как "оттуда почти каждый день вывозят рекордное количество баррелей".

Ранее в октябре Трамп сообщил, что европейские страны согласились высвободить большое количество дизтоплива и нефти из своих стратегических запасов, чтобы снизить цены на горючее. После этого он сказал, что отказался от идеи введения временного запрета на экспорт дизельного топлива. Вместе с тем он выражал уверенность, что цена на бензин снизится, когда США найдут решение конфликта с Ираном.

Дональд Трамп Иран США Ормузский пролив Демократическая партия
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