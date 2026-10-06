Цены на бриллианты в сентябре продолжили восстанавливаться

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цены на бриллианты в сентябре продолжили восстанавливаться, несмотря на то, что этот месяц традиционно считается периодом сезонного затишья, сообщило специализированное агентство Rapaport, которое рассчитывает отраслевой бенчмарк Rapaport Trade Diamond Index (RAPI).

После роста (на 0,5%) впервые за 15 месяцев в августе, цены на бриллианты 1 карат в сентябре вновь увеличились - теперь на 0,3%. При этом цена в этой категории остается почти на 12% ниже данных годичной давности. Индекс для бриллиантов 3 карата вырос на 1,5%.

Наиболее значительный рост в сентябре продемонстрировали мелкие камни высокого качества, RAPI для бриллиантов 0,3 карата вырос на 3,2%, для бриллиантов 0,5 карата - на 2,5%. С начала текущего года индексы для бриллиантов весом 0,3 и 0,5 карата выросли на 15,1% и 5,8% соответственно, но остаются на 6,2% и 8,7% ниже уровня годичной давности.

Восстановление обусловлено ограниченным предложением на фоне растущего спроса. Бриллианты круглой огранки вновь показали лучшие результаты по сравнению с камнями фантазийных форм, поскольку объемы производства круглых бриллиантов сокращались более существенно.

В сентябре настроения на рынке улучшились. Розничные продавцы из США активно закупали круглые бриллианты; также продолжалось восстановление спроса на камни весом от 1 до 2 карат. Ограниченное предложение в ряде категорий способствовало поддержанию цен на стабильном уровне. В то же время мелкие камни более низкого качества по-прежнему испытывали давление из-за конкуренции с бриллиантами, выращенными в лаборатории. Объемы производства бриллиантов в целом оставались низкими из-за еврейских праздников, которые замедлили торговлю в США, Бельгии и Израиле, и религиозного фестиваля в Индии.

Выставка Jewellery & Gem World Hong Kong продемонстрировала неоднозначную ситуацию: спрос на бриллианты весом более 2 карат был устойчивым, однако число покупателей из Китая оказалось небольшим, а реализация мелких камней более низкого качества шла с трудом. При этом спрос на готовые ювелирные изделия оставался высоким.

Процесс продажи компании De Beers, инициированный Anglo American, по-прежнему создавал неопределенность на рынке. Кроме того, результаты последних торгов De Beers свидетельствуют о стабильной, но сдержанной ситуации на рынке алмазного сырья.