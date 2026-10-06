Поиск

Цены на бриллианты в сентябре продолжили восстанавливаться

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цены на бриллианты в сентябре продолжили восстанавливаться, несмотря на то, что этот месяц традиционно считается периодом сезонного затишья, сообщило специализированное агентство Rapaport, которое рассчитывает отраслевой бенчмарк Rapaport Trade Diamond Index (RAPI).

После роста (на 0,5%) впервые за 15 месяцев в августе, цены на бриллианты 1 карат в сентябре вновь увеличились - теперь на 0,3%. При этом цена в этой категории остается почти на 12% ниже данных годичной давности. Индекс для бриллиантов 3 карата вырос на 1,5%.

Наиболее значительный рост в сентябре продемонстрировали мелкие камни высокого качества, RAPI для бриллиантов 0,3 карата вырос на 3,2%, для бриллиантов 0,5 карата - на 2,5%. С начала текущего года индексы для бриллиантов весом 0,3 и 0,5 карата выросли на 15,1% и 5,8% соответственно, но остаются на 6,2% и 8,7% ниже уровня годичной давности.

Восстановление обусловлено ограниченным предложением на фоне растущего спроса. Бриллианты круглой огранки вновь показали лучшие результаты по сравнению с камнями фантазийных форм, поскольку объемы производства круглых бриллиантов сокращались более существенно.

В сентябре настроения на рынке улучшились. Розничные продавцы из США активно закупали круглые бриллианты; также продолжалось восстановление спроса на камни весом от 1 до 2 карат. Ограниченное предложение в ряде категорий способствовало поддержанию цен на стабильном уровне. В то же время мелкие камни более низкого качества по-прежнему испытывали давление из-за конкуренции с бриллиантами, выращенными в лаборатории. Объемы производства бриллиантов в целом оставались низкими из-за еврейских праздников, которые замедлили торговлю в США, Бельгии и Израиле, и религиозного фестиваля в Индии.

Выставка Jewellery & Gem World Hong Kong продемонстрировала неоднозначную ситуацию: спрос на бриллианты весом более 2 карат был устойчивым, однако число покупателей из Китая оказалось небольшим, а реализация мелких камней более низкого качества шла с трудом. При этом спрос на готовые ювелирные изделия оставался высоким.

Процесс продажи компании De Beers, инициированный Anglo American, по-прежнему создавал неопределенность на рынке. Кроме того, результаты последних торгов De Beers свидетельствуют о стабильной, но сдержанной ситуации на рынке алмазного сырья.

De Beers Anglo American США Rapaport Китай Бельгия Gem World Hong Kong
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китайские автопроизводители ждут роста российского авторынка в 2027 году в пределах 5%

Кабмин поддержал проект об обязательных испытаниях новых импортных ветпрепаратов в РФ

В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга

 В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга

Глава Chevron прогнозирует рост спроса на нефть и газ и после ближневосточного конфликта

В России оборот e-commerce к 2030 году может достигнуть 33 трлн рублей

Источники сообщили о возможной отмене запрета экспорта ДТ для отдельных производителей

В Сбербанке в сентябре выдали ипотечных кредитов на 303 млрд рублей

 В Сбербанке в сентябре выдали ипотечных кредитов на 303 млрд рублей

"Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

 "Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

За месяц граждане открыли больше 220 тысяч счетов цифрового рубля

Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

 Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов