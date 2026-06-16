Минюст США одобрил сделку Paramount с WBD неожиданно для проверявших ее сотрудников ведомства

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США завершило проверку сделки Paramount Skydance Corp. по покупке Warner Bros. Discovery (WBD) до того, как штатные юристы ведомства смогли официально высказать свои возражения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Минюст в прошлую пятницу одобрил сделку Paramount с WBD, посчитав, что она не нанесет ущерб конкуренции или потребителям. Ведомство заявило, что в течение восьми месяцев проверяло потенциальное влияние сделки на рынок стриминговых видеосервисов и традиционного телевидения, а также на киноиндустрию.

Paramount и WBD согласовали условия сделки, в рамках которой последняя была оценена в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга), в конце февраля. WBD владеет, в частности, киностудией Warner Bros., телеканалом HBO и стриминговым сервисом HBO Max, а также развлекательными, спортивными и новостными каналами, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery.

По данным источников WSJ, группа штатных юристов Минюста, изучавшая сделку, склонялась к тому, чтобы рекомендовать ее оспаривание, полагая, что объединение двух киностудий может ограничить конкуренцию и нарушить антимонопольное законодательство.

Сотрудники еще не подготовили окончательную рекомендацию, являющуюся стандартным этапом процедуры проверки, однако 12 июня им сообщили, что Минюст прекращает проверку, что фактически означает одобрение сделки, отмечают источники.

По их словам, высокопоставленные чиновники ведомства посчитали, что главный исполнительный директор Paramount Дэвид Эллисон убедительно ответил на многие вопросы, вызывавшие опасения у сотрудников, в ходе двухчасовой беседы в прошлом месяце. Эллисон является сыном Ларри Эллисона, поддерживающего тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, отмечает WSJ.

В заявлении Минюста, опубликованном в прошлую пятницу, отмечается, что сделка, вероятно, окажет положительное влияние на конкуренцию, особенно на рынке потокового видео, где доминируют Netflix Inc. и Amazon.com Inc. Ведомство также ожидает сохранения "значительной" конкуренции в сфере киноиндустрии.

Источники WSJ отмечают, что сотрудники Минюста, проводившие проверку сделки, не участвовали в подготовке заявления. Некоторые из них полагают, что заявление ведомства затруднит оспаривание сделки в суде генеральными прокурорами различных штатов.

Ранее газета сообщала, что сделку может оспорить генеральный прокурор штата Калифорния.