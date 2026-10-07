SpaceX ведет переговоры о привлечении $40 млрд для закупки чипов Nvidia

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Компания Илона Маска SpaceX ведет переговоры с банками и инвестиционными фирмами о привлечении $40 млрд, необходимых для закупки чипов у Nvidia Corp., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, что переговоры находятся на ранней стадии и могут завершиться безрезультатно.

Ранее Financial Times написала, что SpaceX рассчитывает привлечь около $10 млрд в виде банковских кредитов и $30 млрд за счет размещения облигаций. Организатором размещения станет Apollo Global Management Inc., закрытие сделки ожидается в 2027 году. В сделке может поучаствовать Pacific Investment Management Co. (PIMCO).

IT-компании и разработчики ИИ-моделей тратят сотни миллиардов долларов на строительство огромных ЦОД, оснащенных дорогостоящими чипами, и аренду мощностей в них, напоминает Bloomberg. Эти инвестиции чаще всего оплачиваются за счет заемных средств. Так, ранее сообщалось, что американская Broadcom, один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, предоставит ИИ-стартапу Anthropic займы на сумму до $42 млрд для финансирования инфраструктурных расходов.

В прошлом месяце Маск сообщил, что SpaceX увеличит количество чипов Nvidia в компьютерном ИИ-кластере Colossus 2 более чем вдвое до конца текущего года. По его словам, в настоящее время Colossus 2 насчитывает 110 тысяч процессоров Nvidia GB200 и 440 тысяч Nvidia GB300.