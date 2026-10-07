Royal Mail сократит до 2,5 тысяч рабочих мест к концу 2027 года

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Royal Mail, почтовая служба Великобритании, объявила о планах сократить до 2,5 тысяч рабочих мест в административном аппарате и вспомогательных службах к концу 2027 года в рамках реструктуризации.

Эти меры затронут менее 2% из более чем 131 тысячи сотрудников. Сокращение персонала будет происходить за счет естественной убыли кадров и добровольных увольнений, оно не коснется сотрудников, непосредственно занятых в процессах доставки, в том числе почтальонов и водителей.

Такие шаги предприняты почтовой службой в ходе масштабной реорганизации деятельности группы, предпринятой после того, как она столкнулась с давлением со стороны регулирующих органов и критикой из-за невыполнения нормативов по срокам доставки.

"Предлагаемые изменения позволят устранить дублирование функций и направить дополнительные средства на улучшение качества услуг для наших клиентов, - заявил главный исполнительный директор компании Алистер Кокрейн. - Мы активно работаем над снижением издержек и упрощением процессов во всех сферах деятельности, трансформируясь ради успеха на высоко конкурентном рынке".

Решение об увольнениях было принято спустя чуть более года после того, как чешский миллиардер Даниэль Кржетинский завершил сделку по покупке International Distribution Services (IDS), материнской структуры Royal Mail. Почтовая служба ведет свою историю с 1516 года - эпохи правления Генриха VIII.