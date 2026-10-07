Субсидии скидок на российскую сельхозтехнику в 2027 году останутся на уровне 10 млрд рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Финансирование программы господдержки спроса на российскую сельхозтехнику через субсидирование скидок (от 10% до 50%) на ее приобретение (т.н. "программа 1432") в 2027 году сохранится на уровне 10 млрд рублей, в 2028-2029 годах планируется увеличить ежегодный лимит до 12 млрд рублей.

Об этом говорится в презентации главы Минпромторга Антона Алиханова, представленной им на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Что касается мер поддержки, то мы не снижаем их. В следующем году в проекте бюджета закладываем даже небольшой рост с 2028-2029 годов по нашей традиционной мере - постановление № 1432. Продолжаем программу с "Дом.РФ"", - сказал министр.

Объемы субсидирования текущего года позволили за три квартала реализовать сельхозтехники на 44,5 млрд рублей. Для сравнения - за весь 2025 год, согласно презентации, благодаря "программе 1432" было реализовано 12 тысяч единиц техники на 67,7 млрд рублей.

На программу льготного лизинга с "ДОМ.РФ" в 2027 году планируется выделить 1,5 млрд рублей (после 1,8 млрд рублей в текущем году), в 2028 году - 1 млрд рублей, в 2029 году - 0,8 млрд рублей. На поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) предполагается в сфере сельхозмаша направить в 2027 году 0,25 млрд рублей (в 2026 году - 1,2 млрд рублей), в 2028 и 2029 гг. - по 1,1 млрд рублей, следует из материалов министерства.

Минпромторг также планирует продолжить поддержку спроса через софинансирование кредитов "Росагролизинга" на закупку сельхозтехники. "Видим, что это крайне эффективный, наверное, один из наиболее эффективных вообще, в принципе, инструментов поддержки спроса на нашу технику, поэтому примерно 4,5 млрд рублей, как мы и договаривались, в следующем году планируем на эти меры направить. И в этом году, если успеем (...), 600 млн ещё из наших источников мы вам готовы дополнительно передать, и надеемся, что это тоже примерно 250 машин дополнительных позволит нашим селянам приобрести", - сказал Алиханов, обращаясь к главе Минсельхоза Оксане Лут.

Говоря об отраслевых мерах поддержки сельхозмашиностроителей, министр напомнил, что последние года они работают в условиях снижающегося спроса со стороны аграриев.

"У нас последние два года сельхозмаш работал в условиях снижающегося спроса со стороны производителей сектора АПК. По итогам прошлого года рынок основных видов техники у нас сократился на 26% в стоимостном выражении, такое существенное падение после замечательного пикового 2024 года. По отгрузкам техники тоже была просадка - на 20-25% в деньгах и на 17% в штуках. В нынешнем году, благодаря нашим совместным мерам вместе с Минсельхозом принимаемым, мы смогли ситуацию определенным образом стабилизировать. Мы видим стабилизацию по итогам полугодия: мы прибавили примерно 4% к полугодию первому 2025 года. Соответственно, увеличился и объём производства незначительно, примерно 4-3,8%", - сообщил Алиханов.

"То есть по сравнению с той глубиной падения, которую мы увидели в прошлом году, это пока даже не восстановление. Мы просто затормозились и чуть-чуть, так сказать, приподняли голову, пытаемся развернуть тренд", - добавил он.

Доля российской техники на рынке, по словам министра, остается стабильной - составляет около 55%, при целевом ориентире на 2030 год в 80%.