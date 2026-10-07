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В Госдуме отметили отдаление капитализации фондового рынка от цели в 66% ВВП,

Депутаты предлагают поддержать выход региональных компаний на IPO

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку утвердил заключение на проект федерального бюджета на 2027-2029 годы (№ 615-9), в котором указал на снижение капитализации российского фондового рынка и предложил поддержать выход региональных компаний на IPO.

Комитет напоминает, что одной из основных целей госпрограммы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" является обеспечение роста капитализации российского фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030. Однако, как отмечает комитет, капитализация снижается: на первое полугодие 2025 г. она составляла 26,6% ВВП, на конец августа 2026 г. этот показатель уменьшился до 19,5%.

Для достижения поставленной цели, по мнению комитета, необходим комплексный подход, включающий введение регуляторных стимулов, повышение эффективности компаний, рост интереса частных и институциональных инвесторов. "Одним из направлений для роста капитализации российского фондового рынка может стать поддержка региональных компаний по выходу на IPO, одна компания от региона - это уже 89 новых эмитентов", - говорится в заключении.

Согласно паспорту госпрограммы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", внесенному в Госдуму вместе с проектом трехлетнего бюджета, задача увеличения отношения капитализации российского рынка акций к ВВП закреплена за федеральным проектом "Развитие финансового рынка", финансирование которого до 2029 гг. не предусмотрено. На ведомственный проект "Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка" предусмотрено 5,72 млрд рублей в 2027 году, 5,72 млрд рублей в 2028 году и 1,02 млрд рублей в 2029 году.

Как отмечается в заключении комитета, 99,7% этих средств направляется на субсидию "ДОМ.РФ" для возмещения банкам процентов по кредитным каникулам участников СВО.

Минфин в сентябре сообщал, что готовит поправки, которые позволят выводить на IPO компании с участием регионов в капитале. "Региональные правительства активно смотрят сейчас в сторону вывода компаний, которые находятся в собственности субъектов (Федерации - ИФ), на IPO, и готовы это делать в ближайшее время", - отмечал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. По его словам, препятствием остается закон о приватизации, по которому нельзя продавать доли субъектов в компаниях посредством организованных торгов. Минфин планирует включить эту программу в федеральный проект развития финансового рынка.

В первом чтении проект федерального бюджета должен быть рассмотрен 29 октября.

Развитие Госдума Алексей Яковлев СВО ДОМ.РФ
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