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Генпрокуратура обжаловала отказ суда в национализации частного пакета акций ПНТ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказать ведомству в рассмотрении иска к двум бывшим и одному действующему частным акционерам АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), говорится в картотеке дела.

В августе Генпрокуратура инициировала судебное разбирательство с лицами, связанными с ПНТ. Ответчиками, согласно картотеке арбитражных дел, выступали председатель совета директоров нефтетерминала Елена Васильева, которой принадлежат 45% ПНТ, а также бывшие акционеры Сергей Васильев и кипрская "Мобалко Холдингс Лимитед". Также суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, наложив арест на активы нефтетерминала. В частности, под обеспечительные меры подпал пакет акций в размере 45%, а также дивидендные выплаты на сумму 4,4 млрд рублей. В иске Генпрокуратуре суд отказал 11 сентября.

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Долю в 50% ПНТ "Мобалко Холдингс Лимитед" передало своему бенефициару Сергею Васильеву в рамках деофшоризации в мае 2022 года. Затем, в связи с личными обстоятельствами, Васильев в декабре 2022 года передал долю в ПНТ своей супруге Елене Васильевой.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в госсобственность 50% акций ПНТ, владельцем которых выступала кипрская "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед", а также 5% ранее восстановленных акций. В июле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд вернул кипрской компании 27,8% акций ПНТ. Однако уже в октябре Арбитражный суд Северо-Западного округа решение апелляционной инстанции о возвращении "Туджунге" акций ПНТ отменил.

В то же время, Васильева и Васильев независимо друг от друга в конце сентября подали иски к Росимуществу и АО "Росхим", которому, согласно материалам дел, были переданы 55% акций нефтетерминала. Истцы оспаривает данную передачу, настаивая на том, что акции должны быть переданы им. При этом, как пишет газета "Фонтанка", ознакомившаяся с иском Васильева (текст которого отсутствует в картотеке дел), он в настоящее время также является акционером ПНТ. Между тем, в опубликованных материалах дела нынешний статус Васильева не уточняется.

Петербургский нефтяной терминал - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала - 10 млн тонн в год.

Генпрокуратура Петербургский нефтетерминал
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