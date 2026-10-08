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США могут получить 15% в создаваемой структуре для покупки активов "ЛУКОЙЛа"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Правительство США через Международную финансовую корпорацию развития (DFC) может получить около 15% в структуре, которая будет создана в рамках сделки по приобретению международных активов "ЛУКОЙЛа", пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

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При этом американская сторона не будет вносить денежные средства на первоначальном этапе, уточняет издание.

Как пишет газета, группе инвесторов, возглавляемой американским миллиардером Тоддом Боули, может достаться миноритарная доля, а более половины совокупного капитала новой структуры будет принадлежать инвесторам с Ближнего Востока.

Собеседники NYT сообщили, что среди потенциальных участников сделки - структуры, связанные с правящей семьей Абу-Даби, а также два миллиардера сирийского происхождения из Катара, являющиеся деловыми партнерами Джареда Кушнера - зятя президента США, и Иванки Трамп - дочери президента.

По словам источников газеты, структура сделки предусматривает, что США через Боули и правительство будут контролировать большинство мест в совете директоров создаваемой компании.

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил изданию, что сделка предусматривает "значительный авансовый платеж и долю США в прибыли", и будет способствовать укреплению американского "энергетического доминирования" и продолжит действовать после завершения нынешнего президентского срока.

Согласно информации NYT, группа Боули намерена приобрести у нероссийских владельцев акции "ЛУКОЙЛа" номинальной стоимостью около $10 млрд, при этом покупка будет осуществляться со значительным дисконтом. Газета не поясняет, об акциях какой именно структуры идет речь.

OFAC 22 октября 2025 года внесло в санкционный список (SDN List) "ЛУКОЙЛ" и ряд его дочерних обществ, после чего НК объявила о намерении продать зарубежные активы, оцениваемые в $20 млрд, и приняла предложение о выкупе от международного сырьевого трейдера Gunvor. Однако осуществление сделки стало невозможным из-за позиции Минфина США, который её не одобрил. В конце января 2026 года "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с американской инвестиционной Carlyle, которое истекло в конце июля, так как не было одобрено OFAC. LUKOIL International GmbH (100% дочернее общество "ЛУКОЙЛа", владеющее зарубежными активами группы) в отчете LIG за 2025 год, датированном 30 сентября, сообщило, что "в настоящее время ведутся интенсивные переговоры с другими заинтересованными сторонами относительно потенциального приобретения группы компаний LIG".

Российская нефтяная компания на момент введения санкций участвовала в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, Республике Конго. Компании принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах в количестве около 2,5 тыс. заправок. Доказанные запасы нефти и газа по международным проектам "ЛУКОЙЛа" на конец 2024 года составили 1 трлн 345 млрд барр. н.э. Добыча нефти с газовым конденсатом по международным проектам без учета проекта "Западная Курна-2" в 2024 году оценивалась в 3,9 млн т, добыча газа - 16,2 млрд куб. м. Объем переработки на европейских НПЗ группы в 2024 году составил 13,5 млн т, снизившись на 18% к предыдущему году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. Розничные продажи нефтепродуктов за рубежом в 2024 году были на уровне 4,2 млн т. "ЛУКОЙЛ" по итогам 2025 года полностью списал инвестицию в LIG и признал убыток от обесценения в 1,66 трлн руб.

США неоднократно продлевали действие временных лицензий, позволяющих активам продолжать работу на период решения вопроса об их будущем. Срок действия последнего продления истекает 22 октября.

ЛУКОЙЛ США
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