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"Физики" в сентябре сократили нетто-покупки российских акций более чем в четыре раза

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в сентябре оставались крупнейшими нетто-покупателями акций на российском рынке, однако объем их покупок сократился до 6,9 млрд рублей с 29 млрд рублей в августе, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Основными нетто-продавцами остались некредитные финансовые организации, которые из собственного портфеля реализовали акции на 5,1 млрд рублей, в рамках доверительного управления - на 7,1 млрд рублей.

Среднедневной объем торгов на рынке акций в будние дни в сентябре уменьшился до 89,4 млрд рублей со 102,5 млрд рублей в августе (в среднем за предыдущие 12 месяцев - 95,7 млрд рублей). Объем торгов в выходные дни, наоборот, вырос - до 8,4 млрд рублей с 7,3 млрд рублей.

Средняя доля физлиц на торгах в будние дни увеличилась до 65,6% с 63,7% в августе, по выходным - до 79,6% с 77,9%.

Общий объем продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента, за последние 3 месяца составил около 0,1 млрд рублей. "По оценкам Банка России, указанный объем не оказал значимого влияния на ценообразование финансовых инструментов на российском фондовом рынке: его доля в общем объеме торгов акциями на вторичном рынке не превысила 0,01%", - отмечается в обзоре.

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