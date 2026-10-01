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Urals в сентябре подорожала на Балтике, в Индии и КНР, скидки по ESPO перешли в премии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в западных портах страны в сентябре меняются разнонаправленно, при поставке в Азию российская нефть существенно подорожала, скидки по ESPO перешли в устойчивые премии, свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Таким образом, согласно расчетам, цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сентябре составит $92,08 за баррель.

По данным Argus, скидка по котировке Urals FOB Primorsk к бенчмарку Североморский датированный (NSD) в сентябре составила $22,59 за баррель по сравнению с $24,7 за баррель за август (упала на $2,11 за баррель).

Средняя котировка NSD в сентябре выросла до $116,89 за баррель против $90,72 за баррель по итогам августа (+$26,17 за баррель).

Дисконт котировки Urals Med Aframax FOB Novorossiysk в сентябре сложился на уровне $27,96 за баррель против $26,04 за баррель по итогам августа (на $1,9 больше), скидка по котировке Urals Med Suezmax FOB Novorossiysk также выросла - на $1,78 за баррель, составив в сентябре $26,88 за баррель.

По итогам сентября российская нефть Urals с отгрузкой на Балтике продавалась по $94,3 за баррель, а в Новороссийском порту нефть - примерно по $90 за баррель.

Urals, реализуемая с доставкой в индийские и китайские порты, существенно подорожала - дисконты сменились премиями, а цены стали трехзначными.

Дисконт по котировке Urals dap West Coast India, наблюдавшийся почти весь август, в сентябре сменился устойчивой премией. Если по итогам августа котировка торговалась с дисконтом в $1,5 за баррель (последние два дня торгов в августе скидки перешли в премию в $0,4 за баррель), то в сентябре Urals с поставкой в Индию продается только с премией - с середины сентября она превышает $6 за баррель. По итогам сентября премия по этой котировке сложилась на уровне $3,71 за баррель, то есть котировка подорожала на $5,22 за баррель.

Urals с поставкой в китайские порты в сентябре также стала продаваться с премией, которая первую декаду месяца составляла $6 за баррель, а с середины сентября превышает $20 за баррель. Средняя премия по котировке к ICE Brent в сентябре сложилась на уровне $15,02 за баррель против дисконта в $2,75 за баррель в августе, то есть котировка стала дороже на $17,77 за баррель.

Дисконт по сорту ESPO, который продается из восточного порта Козьмино, к сорту Dubai в сентябре также перешел в премии - последние пять дней торгов она составляла $8 за баррель по сравнению с дисконтом в $6 за баррель в начале месяца. По итогам сентября средняя премия по котировке составила $0,14 за баррель, то есть котировка выросла в цене на $6,14 за баррель к августу.

Таким образом, цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сентябре может составить $92,08 за баррель по сравнению с $67,11 за баррель в августе. В июле она составила $59,02 за баррель, в июне - $63,52 за баррель, в мае - $86,52 за баррель, в апреле - $94,87 за баррель, в марте - $77 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в январе - $40,95 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.

Argus Aframax Brent Urals Козьмино Новороссийск
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