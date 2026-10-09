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Минпромторг уточнил, что продажи легковых машин и LCV в РФ снизились г/г не на 6,6%, а на 0,3%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, о снижении которого в годовом выражении на 6,6% в сентябре ранее сообщал Минпромторг РФ, в прошлом месяце на самом деле остался практически на уровне сентября 2025 г., снизившись лишь на символические 0,3%, свидетельствуют обновленные подсчеты министерства, актуализированные на основании данных регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

Неделю назад Минпромторг РФ опубликовал данные, согласно которым в сентябре продажи легковых автомобилей и LCV составили 122,41 тыс. шт. (-6,6% год к году и +1,4% месяц к месяцу), в том числе легковых - 114 414 шт., LCV - 7 996 шт. (-11,8% г/г и +15,4% м/м). По итогам января-сентября 2026 г. в министерстве тогда оценили рынок в 1 023 290 шт. (+6%).

Как сообщила в пятницу пресс-служба министерства, информация о продажах на российском авторынке за сентябрь и три квартала 2026 г. "была переобработана после обновления данных, поступивших с некоторой задержкой". В обновленных данных числа продаж скорректированы в большую сторону. Наиболее значимо это повлияло на динамику легкового сегмента, число регистраций в котором за сентябрь после переоценки приросло на 7,689 тыс. автомобилей.

Таким образом, в сентябре, согласно обновленным данным министерства, было продано в общей сложности 130 693 легковых автомобилей и LCV, что лишь на 0,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года и на 8,3% больше по сравнению с августом текущего года. Продажи легковых машин в прошлом месяце составили 122 103 шт (+0,1% г/г и +7,4% м/м), из них почти три четверти (89,648 тыс. шт.) пришлось на автомобили, произведенные в РФ. Продажи LCV составили 8,59 тыс. шт. (-5,3% г/г и +24% м/м). Продажи грузовиков были на уровне 4 477 шт. (+2,7% г/г и +22,5% м/м). Автобусов за прошлый месяц реализовано 939 шт. (-12,2% г/г и +14,8% м/м).

Общий объем российского авторынка в четырех сегментах в сентябре составил 136 109 шт. (-0,3% г/г и +8,8% м/м).

С начала года, с учетом сделанных переоценок, рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 6,9%, до 1 031 568 шт. В частности, легковых автомобилей с начала года было реализовано 968 048 шт. (+8,8%), LCV - 63,52 тыс. шт. (-15,8%). Реализация грузовиков накопленным итогом с начала года составила 37 464 шт. (-7,3%), автобусов - 7,48 тыс. шт. (-7,3%).

Продажи автотехники всех типов по итогам I-III кварталов 2026 г. за счет положительной динамики в легковом сегменте выросли на 6,2%, до 1 076 512 шт. В том числе, по уточненным данным Минпромторга, объём продаж произведенных в РФ транспортных средств составил 687 223 шт. (+23,4% по сравнению с аналогичным показателем в том же периоде 2025 г.). Доля российской техники в общем объеме авторынка по итогам девяти месяцев выросла на 8,9 п.п., до 63,8%.

Положительную динамику по итогам I-III кварталов 2026 г. Минпромторг отмечает в продажах гибридного и электрического транспорта. Рынок таких автомобилей с начала года увеличился почти вдвое (на 94,6%), до 99 749 шт. Доля локально произведенных в РФ электромобилей и гибридов в общем объеме продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии поднялась до 28,4% (28 319 шт.) с 12,5% (6,42 тыс. шт.) в аналогичном периоде прошлого года. Доля электромобилей и гибридов в общероссийском рынке по итогам девяти месяцев составила 9,3% (+3,9 п.п. г/г).

Минпромторг
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