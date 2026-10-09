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Saudi Aramco поставит в ноябре в Европу весь согласованный объем нефти

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нефтяная компания Saudi Aramco в ноябре отправит в Европу все заказанные партии нефти после того, как были устранены повреждения на стратегическом саудовском нефтепроводе "Восток-Запад", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Saudi Aramco сообщила администрации европейских НПЗ, что поставит им всю нефть, которую они запрашивали на ноябрь, после того как нефтепровод возобновил работу. Как минимум три европейских НПЗ в ноябре получат весь объем нефти от государственной компании Саудовской Аравии.

В Saudi Aramco эту информацию пока не прокомментировали.

Агентство уточняет, что восстановление поставок нефти от Saudi Aramco облегчит ситуацию для Европы, где ранее пришлось искать альтернативы ресурсам из Саудовской Аравии. По данным Bloomberg, обычно королевство экспортирует в день в Европу 700 - 800 тысяч баррелей нефти.

18 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Saudi Aramco не будет поставлять сырье на НПЗ в Европу в октябре. До этого важнейший нефтепровод Саудовской Аравии "Восток-Запад" подвергся атаке беспилотников, его работа была остановлена.

Saudi Aramco Саудовская Аравия Европа
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