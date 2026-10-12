Brent подешевела до $103,55 за баррель

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в понедельник после подъема в пятницу.

К 8:14 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,17 (1,12%) до $103,55 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,44 (0,42%), до $104,72 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,35 (1,47%), до $90,50 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,36 (0,39%), до $91,85 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают надежды на смягчение глобального дефицита топлива благодаря поставкам российского дизеля, пишет Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп 9 октября сообщил, что провел "успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, на которых достигли соглашения, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после".

Трамп добавил, что впоследствии Россия за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Документ OFAC разрешает операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США, до 7 апреля 2027 года.