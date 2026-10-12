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НТБ начинает прием документов для участия в закупочных интервенция на рынке зерна

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа начинает прием документов для участия сельхозпроизводителей в закупочных интервенциях на рынке зерна, сообщает сайт НТБ

Под закупочными интервенциями понимается покупка государством зерна у сельхозпроизводителей с целью стабилизации рыночных цен. Покупатель - АО "Объединенная зерновая компания" ("ОЗК"), единственный государствуенный агентм по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. Продавцы - сельхозпроизводители.

Торги будут проводиться на НТБ в формате аукциона. "Ценовой диапазон выстраивается сверху вниз: АО "ОЗК" устанавливает максимальную стоимость, а продавец либо подтверждает ее, либо предлагает ниже, конкурируя с другими участниками. Побеждает лучшая цена, договор заключается автоматически, зерно продавец отвозит на аккредитованный элеватор, деньги приходят от АО "ОЗК" на расчетный счет продавца", - сообщила НТБ.

Цена, которую продавец выставляет на торгах, должна включать доставку до элеватора, приемку, сушку и подработку.

Как сообщала ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут, закупочные интервенции могут начаться в конце октября. Объем закупок - 3 млн тонн.

Зерновые интервенции предложены Минсельхозом в качестве одной из мер поддержки аграриев, оказавшихся в этом году в сложном положении из-за ограничения экспорта зерна на фоне проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне.

Минсельхоз НТБ ОЗК
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