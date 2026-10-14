Группа "Окто" реализует ряд проектов по геологоразведке и добыче золота в Африке

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Группа "Окто" реализует ряд проектов по геологоразведке и добыче золота в Африке.

"Группа "Окто" заключила ряд соглашений со странами Центральной и Западной Африки, где реализует ряд проектов по геологоразведке и добыче золота. В настоящее время в рамках этих проектов с местными властями обсуждаются инициативы в области образования и профессиональной подготовки кадров на местах с опорой на накопленный в России опыт", - заявил председатель совета директоров группы Алексей Толоконников на министерской сессии II Российско-африканского сырьевого диалога (цитата по сообщению Роснедр).

О каких проектах идет речь, не уточняется. Ранее источники говорили, что "Окто" может купить активы Nordgold в Буркина-Фасо.

Позднее 14 октября группа "Окто" сообщила, что Толоконников назначен председателем Делового совета по сотрудничеству со странами Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер), Того и ЦАР. Совет создан по инициативе Минэнерго и Торгово-промышленной палаты. Его работа нацелена на развитие торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и иного сотрудничества между Россией и странами-участниками.

Группа "Окто" зашла в золотодобычу в 2024 году, выкупив у "Полюса" россыпные активы, а в 2025 году добавила к ним ГРК "Западная" и еще ряд активов в Якутии и Забайкалье, включая Ново-Широкинский рудник.