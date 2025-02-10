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Совладелец "Окто Угля" получил 75% компании по торговле топливом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Совладелец ООО "Окто Уголь" (Москва) Алексей Сергеев приобрел 75% ООО "Игл Энерджи" (Москва), которое занимается торговлей топливом, сообщается в ЕГРЮЛ.

"Игл Энерджи" зарегистрирована в 2021 году. В настоящее время компания специализируется на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. В качестве дополнительных видов деятельности указана в том числе деятельность агентов по оптовой торговле рудами, металлами и химическими веществами, а также лесоматериалами и стройматериалами. В 2023 году "Игл Энерджи" получило 2,9 млрд рублей выручки и 6,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ (в 2022 году - 5,3 млрд рублей выручки и 84,6 млн рублей чистой прибыли).

Ранее долей в 75% "Игл Энерджи", приобретенной Сергеевым, владела Алиса Шостак. Как сообщалось, Шостак и Сергеев в 2018 году были совладельцами ООО "Разрез Юго-Восточный" (Красноярск) – сразу после того, как из капитала разреза вышло АО "Красноярсккрайуголь" (группа "Русский уголь"). Между тем уже осенью 2019 года и Шостак, и Алексеев перестали владеть долями "Юго-Восточного", с апреля 2024 года он находится в процедуре конкурсного производства.

Еще 25% "Игл Энерджи" сохраняет Александр Кебадзе.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Окто Уголь" подконтрольно Наталье Толоконниковой и Алексею Сергееву.

Как сообщалось, в 2021 году "Окто Уголь" приобрел у группы "Русский Уголь" АО "Угольная компания "Разрез Степной" (Хакасия). В конце апреля 2024 года источники сообщили "Интерфаксу", что группа "Окто" могла стать покупателем ЗДК "Лензолото", проданной "Полюсом".


ООО "Окто Уголь" ООО "Игл Энерджи" Алексей Сергеев
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