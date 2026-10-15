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Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз после роста с начала недели

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз на данных Росстата об ускорении годовой инфляции, которое поддерживает ожидания паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в октябре, игроки фиксировали прибыли после подъема с начала недели на новостях о соглашении президентов США и России по поставкам российского дизельного топлива в Штаты. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2400 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2386,81 пункта (-1,4%), индекс РТС - 897,68 пункта (-1,2%). Из индексных бумаг лидерами снижения выступили акции "Татнефти" (-3,8%), МКБ (-2,9%), "ММК" (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,5%), ПАО "Группа Позитив" (-2,4%), но подросли бумаги "Полюса" (+0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 октября, составил 83,76 руб. (-18,97 копейки).

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