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Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в сентябре снизился на 20 млрд рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU -Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в сентябре 2026 года уменьшился на 20 млрд рублей, или на 2%, до 974 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

В январе-сентябре 2026 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 34 млрд рублей, или на 3,4%, с 1 трлн 8 млрд рублей на 1 января.

Объем рынка ОФЗ в сентябре увеличился на 1 трлн 26 млрд рублей, или на 3,1%, до 34 трлн 14 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 октября опустилась до 2,9% с 3,2% на 1 сентября.

В 2025 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд рублей, или на 9,3%, с 915 млрд рублей после снижения в 2024 году на 568 млрд рублей, в 2023 году - на 495 млрд рублей и в 2022 году - на 1 трлн 104 млрд рублей.

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