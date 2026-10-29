Госдума приняла в I чтении поправки в БК о снижении цены отсечения нефти до $50

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 616-9, который снижает базовую цену на нефть в бюджетном правиле до $50 за баррель и позволяет при угрозах безопасности составлять федеральный бюджет на один год.

Документ предлагает в статье 96.6 Бюджетного кодекса снизить базовую цену на нефть в 2027-2030 годах до $50 за баррель. Таким образом, принятая в 2026 году шкала постепенного снижения цены отсечения на $1 в год до $55 за баррель в 2030 году признается со следующего года утратившей силу.

Однако одновременно с этим в БК сохраняется пункт, которым устанавливается ежегодная индексация цены отсечения на 2% с 2031 года.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, снижение базовой цены на нефть будет способствовать обеспечению устойчивости бюджетной системы, снижению уязвимости федерального бюджета к внешним рискам, формированию ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) на безопасном уровне и обеспечения безусловного исполнения всех принимаемых обязательств в условиях растущих геополитических рисков и нестабильной ценовой конъюнктуры на экспортных рынках.

Согласно законопроекту, статья 169 БК (общие положения) дополняется новым пунктом. По нему проекты федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, проекты бюджетов регионов и территориальных внебюджетных фондов, а также проекты местных бюджетов "могут составляться и утверждаться сроком на один год (на очередной финансовый год)". Основанием станет "принятие президентом РФ решения (поручения), определяющего наступление обстоятельств", указанных в пункте 3.1 статьи 217 БК.

В пояснительной записке эти обстоятельства описаны как обусловленные возникновением угроз безопасности России или устойчивому функционированию ее экономики.

Одновременно поправками в статью 219 БК предлагается разрешить получателям бюджетных средств при однолетнем бюджете заключать госконтракты и иные договоры с исполнением обязательств за пределами срока действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Суммы и сроки таких обязательств будут определяться решениями правительства РФ, высших исполнительных органов регионов или местных администраций.

Законопроект также передает 8% поступлений от НДФЛ и 100% поступлений от единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), зачисляемых в бюджеты муниципальных образований, в бюджеты регионов. Так, вместо зачисления НДФЛ и ЕСХН в бюджет региона и местные бюджеты в пропорциях соответственно 85% на 15% и 0% на 100% предлагается зачислять эти налоги в пропорциях 93% на 7% и 100% на 0%, соответственно.

Объем перераспределенной части НДФЛ и ЕСХН составляет 400 млрд рублей и 24 млрд рублей в условиях 2024 года (без учета муниципальных образований на территории городов федерального значения и воссоединенных регионов), говорится в материалах к законопроекту.

Предлагается также исключить из Бюджетного кодекса обязательство регионов устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты в размере не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета региона от акцизов на нефтепродукты. Минфин оценивает объем таких отчислений в 58 млрд рублей в условиях 2024 года. При этом отмечается, что такое перераспределение не приведет к изменению общего объема доходов и расходов региональных и муниципальных дорожных фондов (в них зачисляются акцизы от нефтепродуктов), потому что возможное уменьшение объемов муниципальных фондов будет нивелировано ростом доходов и расходов из региональных фондов, из средств которых региональные власти смогут ремонтировать дороги местного назначения.

Общий объем перераспределяемых законопроектом с муниципального на региональный уровень отдельных налоговых и неналоговых доходов, включая акцизы на нефтепродукты, составляет 489 млрд рублей в условиях 2024 года, что является недостаточным для отдельных регионов, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим предлагается убрать и обязательство региональных властей перераспределять часть НДФЛ в местные бюджеты. В соответствии с Бюджетным кодексом, регионы сейчас обязаны устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты от НДФЛ, исходя из зачисления им не менее 15% доходов консолидированного бюджета региона от этого налога. Общий объем таких отчислений оценивается в 751 млрд рублей в условиях 2024 года. Теперь же предлагается исключить это обязательство. Это, как отмечается в пояснительной записке к документу, направлено на сбалансированность всех региональных и местных бюджетов с учетом дифференцированного распределения муниципальных полномочий и оказание муниципалитетам соразмерной финансовой помощи.

Принятый в первом чтении законопроект также позволяет использовать средства резервного фонда с применением цифрового рубля.