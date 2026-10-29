Brent подешевела до $113,39 за баррель

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось вечером в четверг на сообщениях о новых усилиях по дипломатическому урегулированию ближневосточного конфликта.

К 18:30 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,93 (1,67%), до $113,39 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,57 (2,5%), до $100,21 за баррель.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи в попытке возобновить мирные переговоры, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжает работу с посредниками над согласованием иранского плана по деэскалации американо-иранского конфликта. "Мы остаемся в тесном контакте с посредниками для пересмотра идей, которые смогут позволить имплементировать наш семидневный план даже меньше, чем за неделю", - написал он в соцсети X.

Речь идет о плане, согласно которому Тегеран был готов, в частности, восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана.

"Цены оказались под давлением сегодня на фоне возобновления дипломатических усилий, направленных на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке," - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Падение цен на нефть ограничивают сообщения о новых атаках йеменских хуситов. Хуситы дважды обстреляли баллистическими ракетами аэропорт Адена в Йемене, сообщила "Аль-Джазира" со ссылкой на Министерство транспорта страны. Днем ранее они атаковали НПЗ в Восточной провинции Саудовской Аравии.