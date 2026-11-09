В России потребление лома черных металлов в январе-октябре упало на 5%

За весь 2026 год ожидается снижение на 8,7%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В России потребление лома черных металлов за 10 месяцев 2026 года сократилось на 5,2% в годовом исчислении, до 11,5 млн тонн, говорится в презентации ассоциации ломозаготовителей "Руслом.ком", с которой ознакомился "Интерфакс".

В январе-сентябре этого года, без учета предварительных оценок октября, потребление лома на внутреннем рынке составило 10,3 млн т, что на 6,1% ниже показателя, зафиксированного годом ранее. Ломосбор в январе-октябре, согласно предварительным данным, составил 13,3 млн тонн, что на 3,9% ниже показателя годом ранее.

По итогам 2026 года ассоциация прогнозирует снижение потребления лома черных металлов на внутреннем рынке на 8,7%, до 13,3 млн тонн. При этом ломосбор, как ожидается, просядет на 6,6%, до 15,5 млн тонн.

По данным "Руслом.ком", закупки лома в III квартале сталепроизводителями выросли на 21% г/г, при этом в октябре уже наблюдалась просадка на 15,7% к сентябрю. "К началу ноября план закупок заводов уже на 30% ниже прошлогоднего - летнее оживление сменяется новым резким ухудшением спроса", - говорится в презентации.

В 2026 году экспорт лома за пределы стран ЕАЭС оценивается в 1,8 млн тонн, что на 32,7% выше значения 2025 года, это оказало поддержку сбыту лома. Тем не менее эти объемы будут на 43% ниже показателя 2021 года. Совокупный экспорт, включая Белоруссию и Казахстан, составит, как ожидается, 2,2 млн тонн (на 10% выше значения 2025 года - 2 млн тонн, но на 49% ниже уровня 2021 года). Таким образом, при сокращении внутреннего потребления лома в 2026 году на 1,3 млн тонн по сравнению с 2025 годом, экспорт вне ЕАЭС может повыситься на 452 тыс. тонн, что сможет сдержать падение объемов ломосбора.