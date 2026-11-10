Саудовская Аравия при поддержке США продолжает вывозить нефть через Ормузский пролив

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Национальная судоходная компания Саудовской Аравии Bahri Ship Management в сотрудничестве с военными США, несмотря на опасность атак на суда, отправляет через Ормузский пролив танкеры с нефтью, заявил в Дубае президент компании Халид аль-Хаммад. Об этом сообщает Bloomberg.

Он подчеркнул, что у национальных судоходных компаний стран Персидского залива нет другого выбора, кроме как использовать этот морской путь: "Нам нужно продолжать поставки энергоресурсов". По его словам, 10 ноября компания отправила по этому путь четыре судна.

Агентство напоминает, что несмотря на рост атак Ирана в районе Ормузского пролива, за последние два месяца уровень судоходства через пролив приблизился к показателям, которые наблюдались до нападения США и Израиля на Иран 28 февраля 2026 года.

Bahri Ship Management играет важную роль в наращивании поставок нефти саудовской государственной энергетической компании Saudi Aramco через пролив. В Bahri Ship Management ранее сообщали, что за третий квартал 2026 года несколько его судов были атакованы в этом регионе, погибли два моряка.