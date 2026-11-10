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War Zone сообщило о выводе всех американских заправщиков с авиабазы Милденхолл

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Американские ВВС в спешном порядке вывели все свои самолеты-заправщики с авиабазы Милденхолл в Великобритании на фоне усиления мер безопасности на этом военном объекте, сообщило издание The War Zone.

Все 10 находившихся там самолетов KC-135 накануне были перебазированы на авиабазы Шпангдалем в Германии и Прествик в Шотландии. Находившиеся там также конвертопланы CV-22B были переведены на британскую авиабазу Лейкенхит.

Представитель ВВС США сообщил изданию, что "на двух авиабазах в Англии - Милденхолл и Лейкенхит , где размещены самолеты ВВС США, действуют усиленные меры по обеспечению безопасности". Он отказался уточнить, какие именно шаги были предприняты "из соображений оперативной безопасности". На странице авиабазы Лейкенхит в соцсети появилось объявление с призывом проявлять бдительность и сообщать о появлении беспилотных летательных аппаратов.

Авиабазы Милденхолл и Лейкенхит являются важными узлами для ВВС США. На базе Милденхолл дислоцируется 100-е авиакрыло самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, а также разведывательные самолеты RC-135V/W Rivet Joint, конвертопланы CV-22 Osprey и транспортные самолеты для специальных операций MC-130J Commando II. На авиабазе Лейкенхит размещены истребители F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II.

Через обе базы также часто проходят транзитные рейсы, направляющиеся в другие пункты назначения в Европе и на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что по пока неясно, что послужило причиной принятия экстренных мер и связаны ли они с продолжающимся расследованием инцидента, произошедшего в сентябре на британской авиабазе Фэрфорд, который привел к выводу размещавшихся на ней американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. По данным британского следствия, поспешный вывод самолетов был вызван новыми угрозами со стороны Ирана.

Ранее о выводе хотя бы некоторых авиазаправщиков США с базы Милденхолл сообщила The Wall Street Journal. Ее источники также связали это решение с возможной угрозой со стороны Ирана.

В конце сентября были арестованы пять человек по подозрению в том, что они направлялись к базе на фургонах, в которых, предположительно, находились взрывные устройства. Вскоре их отпустили под залог, поскольку взрывчатых веществ обнаружено не было. Однако позже двое из них были вновь задержаны; одному из них было предъявлено обвинение в "содействии иностранной разведке". По мнению полиции, речь идет об иранских спецслужбах.

Передислокация авиации из Милденхолла происходит на фоне продолжающегося перемещения самолетов-заправщиков и других воздушных судов на Ближний Восток - в то время как президент США Дональд Трамп продолжает рассматривать возможность возобновления ударов по Ирану.

Хроника 28 февраля – 10 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Великобритания Германия Милденхолл
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