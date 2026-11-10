WSJ сообщила о выводе американских самолетов-заправщиков с британской базы Милденхолл

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - США вывели 9 ноября с авиабазы Королевских ВВС Великобритании Милденхолл несколько самолетов-заправщиков из-за возможной угрозы со стороны Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, два американских самолета-заправщика с авиабазы Милденхолл утром были перенаправлены в Германию, позднее еще несколько других заправщиков перебросили в Германию и другие места. Они добавили, что "точный характер опасности, будь то непосредственная угроза или угроза более общего характера, все еще обсуждается американскими чиновниками".

Кроме того, США повысили уровень опасности на британских авиабазах Милденхолл и Лейкенхит. "Такой уровень FPCON Charlie вводится в случае, если разведданные указывают на вероятность теракта", - сообщил газете американский чиновник.

На просьбу WSJ прокомментировать ситуацию представитель ВВС США отметил лишь то, что "американские самолеты перемещаются между базами и местами оперативного развертывания по самым разным причинам".

Ранее СМИ уже сообщали о переброске ВВС США летательных аппаратов с военных баз в Британии. Так, в октябре телеканал CNN со ссылкой на источники отмечал, что Вашингтон переместил все стратегические бомбардировщики B-1 с британской базы Фэрфорд обратно в США.

Авиабаза Королевских ВВС Фэрфорд на западе Англии использовалась американскими стратегическими бомбардировщиками для нанесения ударов по Ирану. Все самолеты были выведены оттуда после инцидента, произошедшего в конце сентября, когда поздно ночью вблизи периметра базы были задержаны пять человек. В итоге двум подданным Великобритании предъявлены обвинения в связи с произошедшим. По данным прокуратуры, 24-летнему Мохмеду Ахмаду Абдулкариму вменяется содействие иранским спецслужбам, а Нуману Эссгиру - проникновение на охраняемый военный объект с целью совершения действий, наносящих ущерб интересам Великобритании. Оба они являются жителями Лондона.

Британские власти связывают этот инцидент с Тегераном. Иран отрицает свою причастность к инциденту, хотя ранее заявлял, что считает любую базу, используемую для атак против его территории, законной целью.