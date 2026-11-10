Поправки об упрощении учета инвестиций для резидентов ОЭЗ в Калининграде прошли I чтение

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1265998-8, который разрешает резидентам особой экономической зоны в Калининграде учитывать как капитальные вложения затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, для новых резидентов срок вложений продлевается с 3 до 6 лет.

Документ в июне внесла в парламент группа депутатов и сенаторов. Законопроект был внесен вместе с положительным заключением правительства.

Gо действующему законодательству, для применения льгот в рамках ОЭЗ объем капитальных вложений по инвестиционному проекту резидента должен составлять не менее 150 млн рублей (для ряда отраслей порог ниже 50 млн рублей). К капитальным вложениям относятся инвестиции в основной капитал: затраты на проектно-изыскательские работы, новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных фондов, реконструкцию зданий, приобретение транспортных средств, машин, оборудования, инструментов и инвентаря. Расходы на исследования и разработки в этот перечень сейчас не входят. Законопроект их добавляет: затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы можно будет учитывать как капвложения.

Одновременно для новых резидентов срок вложений законопроектом продлевается с 3 до 6 лет. По действующему законодательству резидент обязан осуществить заявленные вложения за 3 года. Для включенных в реестр в 2020-2021 годах в рамках "антиковидных мер" было введено исключение, срок был продлен до 6 лет. Законопроект открывает такую же возможность новому кругу резидентов, включенным в реестр с 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года. Срок продлевается по заявлению резидента, подать которое можно будет до конца 2028 года.

Законопроект также корректирует правила учета оборудования, приобретенного у калининградских поставщиков. Сейчас при определении объема капитальных вложений не учитывается ни безвозмездная, ни возмездная передача машин, оборудования и транспортных средств лицами, зарегистрированными в Калининградской области, из-за чего резидентам невыгодно покупать технику у местных производителей и официальных дилеров, такие затраты не засчитываются. Поправки вводят исключение: возмездная передача будет учитываться, если машины, оборудование и транспорт являются продукцией (товаром), произведенной или приобретенной поставщиком для последующей реализации.

Кроме того, для резидентов, которые продлят срок осуществления вложений с 3 до 6 лет, увеличивается предельный срок рассрочки при возмездной передаче имущества, в том числе по договору лизинга: сейчас такие затраты не учитываются, если рассрочка превышает три года со дня включения в реестр.

Законопроект также продлевает срок государственной поддержки предприятий региона и резидентов ОЭЗ с 1 января 2031 года до 31 декабря 2045 года. Эта поддержка предоставляется в целях создания и содержания рабочих мест, импортозамещения и локализации сборочного производства, а также улучшения экономических и социальных условий проживания в Калининградской области. В пояснительной записке напоминается, что ранее срок функционирования особой экономической зоны в Калининградской области был продлен с 2031 года до 2045 года.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.