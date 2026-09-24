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Банк России может начать переговоры о продаже НСПК в октябре

Глава ЦБ отметила большой интерес к активу у потенциальных покупателей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Оценка Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") завершается, в октябре могут начаться переговоры с потенциальными покупателями, подписавшими NDA (соглашение о неразглашении), интерес большой, заявила на Международном банковском форуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Сейчас завершается оценка, и мы в октябре уже, наверное, начнём, рассчитываем, во всяком случае, что начнём консультации с потенциальными покупателями, которые у нас подписали NDA, интерес большой", - сказала она.

"Мы считаем, что НСПК должна остаться рентабельной, самоокупаемой и позволяющей осуществлять инвестиции в проекты развития, проекты, которые важны для всего бизнеса. Но мы приняли принципиальное решение, посмотрев на ситуацию, что будем поэтапно уменьшать тарифы для банков (...), и это будет учитываться в оценке стоимости НСПК", - добавила глава ЦБ.

Вместе с тем, по ее словам, если в будущем рентабельность не будет позволять осуществить какие-то проекты, то может быть принято решение о повышении тарифов.

Набиуллина 2 июля заявила, что в рамках частичной приватизации планируется продажа одному участнику не более 5% акций НСПК. Всего при продаже пакета акций НСПК участникам рынка Банк России должен сохранить контрольный пакет (не менее 50% + 1 акция). ЦБ рассчитывает, что рыночная оценка компании пройдет до конца 2026 года, а сама сделка состоится в 2027 году, но при заинтересованности участников рынка процесс может быть ускорен.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Она также обрабатывает операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard, которые в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Единственным акционером НСПК является Банк России.

Mastercard Visa НСПК Мир Банк России Эльвира Набиуллина
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