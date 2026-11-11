Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом фондовых индексов на 0,1%

Лидируют бумаги "Полюса" и "Роснефти"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует небольшой рост в ожидании итогов трехсторонних переговоров Россия-Украина-США, проходящих в Абу-Даби 10-11 ноября.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2447,47 пункта (+0,13%), индекс РТС - 933,96 пункта (+0,13%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "Полюса" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "ИКС 5" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Мосбиржи" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,2%).

Подешевели акции МКПАО "ВК" (-2,2%), ВТБ (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "РусАла" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,1%).

Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине продолжатся в среду в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Встреча представителей России, США и Украины началась накануне, в этот день переговоры длились порядка 4 часов, разговор шел за закрытыми дверями. Все участники в начале встречи выразили надежду на то, что переговоры позволят продвинуться к миру. Переговорный процесс возобновился в Абу-Даби 10 ноября после почти девятимесячного перерыва.

Источник в российской переговорной группе накануне сообщил, что главной темой трехсторонней встречи являются ключевые аспекты формирования новой системы безопасности в Европе в постконфликтный период, а украинское урегулирование, будучи критически важным вопросом, будет лишь одним из пунктов дискуссии. Кроме того, как сообщил собеседник, участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

Спецпосланник американского президента Кушнер во вторник, начиная переговоры, выразил надежду, что предстоящие два дня будут очень продуктивными. Он заявил, что США считают нужным выработать новую систему безопасности, которая надолго обеспечит мир на территории Европы, уточнив, что целью встречи будет не только обсуждение украинского урегулирования, но и "отношения Европы, России и Украины в сфере безопасности". Кушнер сообщил, что участникам трехсторонних переговоров предстоит обсудить многие идеи, подготовленные США совместно с европейскими странами и Украиной.

Член российской делегации, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока рано оценивать проходящие в Абу-Даби переговоры, они продолжатся в среду. "Рано об этом говорить", - сказал он, отвечая на вопрос ИС "Вести" о том, как он оценивает первый день переговоров. Рябков утвердительно ответил на вопрос, ожидается ли в среду продолжение дискуссий. В переговорах принимают участие представители России, США и Украины. Источник "Интерфакса" в переговорной группе сообщил, что они продолжатся в среду.

Американский спецпосланник Джаред Кушнер оценил трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби как конструктивные и обнадеживающие. "Мы воодушевлены сегодняшними конструктивными переговорами", - написал он во вторник в соцсети X. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби прошли продуктивно, но у сторон остается много работы.

Основные индексы Уолл-стрит снизились по итогам торгов во вторник на фоне укрепления ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) после выхода отчета министерства труда США об инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,6% в сентябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%. Базовая месячная инфляция составила 0,3%, как и месяцем ранее, но также превзошла прогноз рынка 0,2%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер еще до выхода отчета заявил, что Федрезерву стоит повысить ключевую процентную ставку в декабре на 25 базисных пунктов, даже если инфляция в октябре замедлится относительно сентября. Если же базовая инфляция составит 0,3% или больше в помесячном выражении, "стоит рассмотреть подъем ставки на 50 базисных пунктов", сказал он.

Рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки ФРС в декабре в 100% против 84% неделей ранее, по данным CME FedWatch. При этом вероятность увеличения стоимости заимствования на 25 базисных пунктов оценивается в 88,5%, на 50 базисных пунктов - в 11,5%.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,6%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 11 ноября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,1-2%, в то время как индексы материкового Китая и Гонконга снижаются на 0,3-0,8%.

В свою очередь мировые цены на нефть 11 ноября утром демонстрируют восстановительный рост после умеренного снижения накануне; участники рынка продолжают следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 1%, до $92,41 за баррель, при этом фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,71%, до $86,65 за баррель.

Очередной танкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе, став третьим за вторник, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР). "Третий нефтяной танкер, вовлеченный в незаконную деятельность, подорвался после столкновения с морской миной в Ормузском проливе", - говорится в сообщении в Telegram-канале КСИР. В нем отмечается, что после этого на судне начался пожар. Ранее во вторник сообщалось о взрывах на борту двух танкеров, которые пытались пересечь Ормузский пролив по не одобренному Тегераном маршруту.

В последние дни в КСИР неоднократно сообщали о подрыве танкеров на минах в проливе. США периодически заверяют, что такого рода сообщения не соответствуют действительности.