Инфляция в РФ с 3 по 9 ноября составила 0,12%, годовая ускорилась до 6,97%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в РФ с 3 по 9 ноября составил 0,12% после снижения цен на 0,04% с 27 октября по 2 ноября, роста на 0,08% с 20 по 26 октября, на 0,05% с 13 по 19 октября, на 0,11% с 6 по 12 октября и на 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ), сообщил в среду Росстат.

Росстат изначально планировал опубликовать данные по недельной динамике цен в традиционные 19:00, но перенес на 21:00. На прошлой неделе Росстат предупреждал, что из-за кибератак на сайт статслужбы с 29 октября по 1 ноября (в результате которой сайт не работал несколько дней и заработал только 5 ноября в четверг) публикация некоторых данных может выходить с задержкой по сравнению с ранее анонсированным временем. Так предыдущие данные по недельной инфляции, которые планировалось опубликовать в 19 часов в пятницу, в итоге вышли только в 8 утра в субботу.

С начала месяца рост потребительских цен в РФ к 9 ноября составил 0,11%, с начала года цены выросли к 9 ноября на 6,33%.

Из данных за октябрь и начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 ноября ускорилась до 6,97% с 6,95% на 2 ноября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует 13 ноября.

По данным Росстата, плодоовощная продукция с 3 по 9 ноября подорожала на 1,6% (после роста на 1,3% неделей ранее), в том числе огурцы стали дороже на 9,4%, помидоры - на 3,7%. Снизились цены на яблоки - на 1,0%.

Подорожали за неделю мясо кур и яйца куриные - на 1,0%, молоко ультрапастеризованное и крупа гречневая - на 0,5%.

Снизились цены на сахарный песок - на 0,9%.

Цены на бензин с 3 по 9 ноября стали меньше на 0,78%, на дизельное топливо наоборот выросли на 0,33%. При этом с начала года бензин подорожал на 15,24%, дизельное топливо - на 13,52%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 9 ноября на уровне 6,98%, говорится в опубликованном в среду докладе министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 3 по 9 ноября 2026 года инфляция составила 0,12%. На продовольственные товары цены изменились на 0,34%, в том числе на плодоовощную продукцию на 1,60%, на остальные продукты питания динамика цен на уровне прошлой недели (0,22%). В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,06%, в секторе наблюдаемых услуг динамика цен составила 0,05%", - отмечается в обзоре Минэкономразвития.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 23 октября принял ожидаемое всеми аналитиками решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. В октябрьском заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - заявил регулятор.

При этом ЦБ 23 октября повысил свой прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 7,1-7,6% с 6,0-7,0%, сохранив прогноз на 2027 год в 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2026 году составляет 7,1% (вырос с 7,0% по опросу в начале октября). Абсолютное большинство экспертов при этом ожидает, что ЦБ в декабре сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 14%.

Минэкономразвития в конце сентября повысило свой прогноз по инфляции на 2026 год до 6,8% с 5,2% в предыдущем, майском прогнозе.