RWB сдвинул планы по развитию финтех и трэвел-направлений из-за атак БПЛА

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Wildberries-Russ (RWB) сохраняет планы по развитию финтех и трэвел-направлений, но на фоне атак была вынуждена скорректировать сроки их реализации "вправо".

Как рассказала основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести", планы по развитию обоих направлений не поменялись.

"Они слегка скорректировались, и когда была активная фаза (БПЛА- атак, в результате которых пострадала инфраструктура маркетплейса - ИФ), естественно, нам было не до развития новых направлений, хотя мы и не останавливались. У нас все основные усилия, всё было сосредоточено на том, чтобы выйти из этой ситуации. Но, тем не менее, всё продолжается, да, мы активно развиваемся", - ответила она на соответствующий вопрос.

По ее словам, группа развивает собственные финансовые продукты, активно растёт аудитория пользователей карт WB банка, кроме того, в текущем году RWB запустила платформу роста для предпринимателей из сферы туризма.

"Думаю, раскачаемся в следующем году, потому что здесь, конечно, немного сложнее, чем работать с продавцами и с предпринимателями, которые производят товары. Здесь требуется комплексный подход к тому, чтобы развить и применить все принципы платформенной экономики к сфере туризма", - отметила Ким.

Wildberries развивает туристическое направление с 2023 года. В 2025 году RWB договорилась о стратегическом партнерстве с туроператором Fun&Sun.

Что касается финтех-направления, то в мае текущего года RWB договорилась с ВТБ о стратегическом партнерстве, первым шагом реализации которого должна стать покупка финансовой группой 5% в дочернем банке маркетплейса ВБ банк с потенциальной возможностью увеличения владения. Изначально сделку планировалось закрыть в августе, но позже сроки были сдвинуты.

В конце августа первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов объяснял, что банк "не форсирует" сделку, "понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями".

В результате атак БПЛА в июле-августе повреждения получили ряд крупных логистических объектов Wildberries-Russ в разных регионах РФ.

В конце октября ВТБ сообщал, что для финализации сделки остается урегулировать некоторые вопросы.