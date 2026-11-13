МЭА чуть ухудшило оценку падения мирового спроса на нефть в 2026 году

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2026 году относительно предыдущего года снизится на 2,684 млн баррелей в сутки (б/с), сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Месяцем ранее его аналитики ожидали снижения на 2,617 млн б/с. Таким образом, прогноз был ухудшен на 67 тыс. б/с.

"Резкое сокращение мирового спроса на нефть, наблюдающееся с начала конфликта в Персидском заливе, по прогнозам, замедлится: в четвертом квартале оно составит 2,7 млн б/с, после того как во втором и третьем кварталах показатель падал в среднем на 4,4 млн б/с. Это отражает постепенную, хотя и неполную, нормализацию поставок нефтепродуктов и потребительского поведения, что, впрочем, отчасти сдерживается высокими ценами и сохраняющейся слабостью спроса на Ближнем Востоке", - говорится в отчете.

Согласно актуальному отчету, агентство оценивает мировой спрос на нефть в 2025 году в 104,97 млн б/с (предыдущая оценка - 104,99 млн б/с), в 2026-м - 102,29 млн б/с (ранее - 102,38 млн б/с), в 2027-м - 104,3 млн б/с (ранее - 104,38 млн б/с). Таким образом, аналитики повысили свою оценку роста мирового нефтяного спроса в следующем году на символические 11 тыс. б/с, до 2,01 млн б/с.

По итогам 2026 года, по прогнозу МЭА, спрос в странах ОЭСР снизится на 755 тыс. б/с, до 45,56 млн б/с (предыдущий отчет - снижение на 795 тыс. б/с, до 45,54 млн б/с), в странах не-ОЭСР - на 1,93 млн б/с, до 56,73 млн б/с (в предыдущем месяце МЭА прогнозировало снижение на 1,82 млн б/с, до 56,84 млн б/с). Согласно оценкам на 2027 год, спрос в странах ОЭСР вырастет на 97 тыс. б/с, до 45,65 млн б/с (ранее - на 220 тыс. б/с, до 45,76 млн б/с), в странах не-ОЭСР - на 1,92 млн б/с, до 58,64 млн б/с (ранее - на 1,78 млн б/с, до 58,62 млн б/с).

Наблюдаемые мировые запасы нефти в октябре, согласно предварительным данным, выросли на 52 млн баррелей (или 1,7 млн б/с), превысив 7,8 млрд баррелей. Это первое увеличение с июня после совокупного сокращения показателя на 176 млн баррелей в третьем квартале. Прежде всего, рост обусловлен увеличением запасов нефти в танкерах на фоне наращивания объема экспорта из стран Персидского залива.