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BMW отзовет 720 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Германская BMW AG отзывает почти 720,8 тысячи автомобилей в США в связи с риском возгорания, которое может произойти даже тогда, когда машина припаркована и двигатель выключен, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Оно настоятельно рекомендовало владельцам "парковать автомобиль на открытом воздухе, вдали от зданий и других транспортных средств до завершения ремонтных работ".

Эти автомобили уже проходили процедуру отзыва в 2024 году из-за той же неисправности, однако теперь им требуется повторный ремонт. Неправильно изолированный электрический разъем на помпе системы охлаждения может подвергнуться воздействию воды, что приведет к короткому замыканию.

BMW располагает информацией о 10 случаях возгорания, которые могут быть связаны с данной проблемой и произошли уже после того, как автомобили прошли ремонт в рамках отзыва 2024 года.

Отзыв затрагивает BMW 3-й серии 2012-2016 годов выпуска, 5-й серии 2012-2016 годов, X1 2012-2015 годов, Z4 2012-2016 годов, X3 2013-2017 годов, купе 2-й серии 2014-2016 годов, Sports Wagon 2014-2016 годов, 328xi Gran Turismo 2014-2016 годов, 4-й серии 2014-2016 годов, X4 2015-2018 годов, X5 xDrive40e 2016-2018 годов.

NHTSA BMW США
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