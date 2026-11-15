Минфин предлагает перейти к понижающему коэффициенту 0,66 для расчета обратного акциза для НПЗ в 2028 г.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Переход к понижающему коэффициенту 0,66 при расчете обратного акциза для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), не выполнивших установленные требования по производству и реализации бензина, предлагается перенести на 2028 год, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета по бюджету Госдумы, где рассматриваются поправки в Налоговый кодекс.

Норма касается НПЗ, которые заключили с министерством энергетики соглашения о модернизации и не выполнили условие о производстве и реализации высокооктанового бензина АИ-92 и выше в объеме не менее 10% от объема переработанного нефтяного сырья.

Согласно внесенной поправке, в 2027 году сохранится коэффициент 0,85, действующий в 2026 году. Таким образом, предлагается сдвинуть на один год предусмотренное снижение коэффициента.

Коэффициент 0,66 по действующей редакции НК РФ в 2026-2027 годах не применяется. Он был предусмотрен ранее, но в прошлом году федеральным законом его заменили на 0,85 начиная с 2026 года, а на 2027 год предусмотрели 0,33.