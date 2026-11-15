Поиск

Минфин предлагает перейти к понижающему коэффициенту 0,66 для расчета обратного акциза для НПЗ в 2028 г.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Переход к понижающему коэффициенту 0,66 при расчете обратного акциза для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), не выполнивших установленные требования по производству и реализации бензина, предлагается перенести на 2028 год, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета по бюджету Госдумы, где рассматриваются поправки в Налоговый кодекс.

Норма касается НПЗ, которые заключили с министерством энергетики соглашения о модернизации и не выполнили условие о производстве и реализации высокооктанового бензина АИ-92 и выше в объеме не менее 10% от объема переработанного нефтяного сырья.

Согласно внесенной поправке, в 2027 году сохранится коэффициент 0,85, действующий в 2026 году. Таким образом, предлагается сдвинуть на один год предусмотренное снижение коэффициента.

Коэффициент 0,66 по действующей редакции НК РФ в 2026-2027 годах не применяется. Он был предусмотрен ранее, но в прошлом году федеральным законом его заменили на 0,85 начиная с 2026 года, а на 2027 год предусмотрели 0,33.

НПЗ Налоговый кодекс Минфин Алексей Сазанов Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин согласился применять передачу ЦБ в ФНС данных о переводах физлиц только с 2027 г.

Норму обязательной продажи произведенных нефтепродуктов предложили рассчитывать за 3 мес.

 Норму обязательной продажи произведенных нефтепродуктов предложили рассчитывать за 3 мес.

Норма о налогообложении ПВЗ маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в НК

 Норма о налогообложении ПВЗ маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в НК

Власти Сербии разрешили NIS взять нефть из госрезервов для переработки на НПЗ в Панчево

Шохин ожидает перехода российских компаний в 2027 году к сокращениям

Минцифры сообщило о договоренности сотовых операторов и крупнейших банков о маркировке звонков

 Минцифры сообщило о договоренности сотовых операторов и крупнейших банков о маркировке звонков

В Европе предлагают "демонстрировать желание" обсуждать архитектуру безопасности

Минфин предложил взимать НДФЛ со стоимости российских акций, полученных нерезидентами при выходе из иностранных компаний

 Минфин предложил взимать НДФЛ со стоимости российских акций, полученных нерезидентами при выходе из иностранных компаний

Дивиденды крупнейших компаний мира в II кв. выросли на 7,3% - до $757,8 млрд

Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем перед выходными днями
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12989 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4146 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов