Золото подешевело до минимума за год на фоне укрепления доллара

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Цена золота упала до минимума более чем за год на фоне укрепления доллара США в связи с растущими ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США.

Спотовая цена драгметалла на 11:00 по Москве снизилась на 0,65%, до $3854,78 за унцию. Ранее в ходе сессии она опускалась до $3840,89 - минимума с октября 2025 года.

Фьючерсы на драгметалл с поставкой в декабре на Comex уменьшились в цене на 0,69%, до $3859,5 за унцию.

"Укрепление доллара, высокие доходности US Treasuries и устойчивые ожидания повышения ставки ФРС в декабре продолжают оказывать давление на стоимость золота, - отмечает главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - При текущем уровне цен перспективы золота выглядят нейтральными или умеренно негативными".

Долларовый индекс DXY держится у максимума с апреля 2025 года на фоне роста ожиданий подъема ставки Федрезервом. В настоящее время рынок оценивает в 90% вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 8-9 декабря и в 10% шансы на ее подъем на 50 б.п.

Внимание трейдеров направлено на выступление главы Федрезерва Кевина Уорша на форуме по ИИ в Сан-Франциско. Позднее на этой неделе участники рынка также будут ждать публикации протокола октябрьского заседания ФРС.

"Ужесточение риторики американского ЦБ усилит давление на стоимость золота, тогда как любые признаки обеспокоенности состоянием экономики могут оказать ей некоторую поддержку", - отмечает Уотерер.

Спотовая цена серебра в ходе торгов в понедельник опустилась на 2,8%, до $47,35 за унцию.

По прогнозу консалтинговой компании Metals Focus, опубликованному в пятницу, спрос на серебро в 2026 году сократится на 5% из-за снижения потребления со стороны ювелирной отрасли, а также в сфере производства солнечных элементов, где оно замещается более дешевыми материалами.