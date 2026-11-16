В расчетах за экспорт из России доля нацвалют достигла 91%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Доля национальных валют во внешнеторговых расчетах увеличивается и на конец августа составила 91% при экспортных поставках, 89% при импортных, заявил на форуме "Сделано в России" премьер-министр Михаил Мишустин.

"Продолжает увеличиваться доля национальных валют в расчетах со всеми государствами - контрагентами России, в августе этого года она превысила 91% в экспорте, а в импорте - составила около 89%", - сказал он.

По его данным, доля дружественных государств во внешнеторговом обороте составляет в настоящее время 85%.

"Поставки несырьевых неэнергетических товаров в эти страны по итогам восьми месяцев постепенно приближаются к 8 трлн рублей", - сообщил Мишустин.

Россия завершает в целом переориентацию торговли на более перспективные рынки Евразийского экономического союза, СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, кроме того, усиливается взаимодействие с государствами Азии, Латинской Америки, Африки, подчеркнул премьер-министр.