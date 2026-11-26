Минфин предложил оптимизировать учет оборота пива и слабого алкоголя

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Минфин внес в правительство законопроект об оптимизации системы учета оборота пива и слабоалкогольных напитков, сообщается на сайте ведомства.

Проект предусматривает освобождение организаций и индивидуальных предпринимателей в этой сфере от избыточных требований по передаче одинаковых сведений в информационные системы. Речь идет о продукции, подлежащей маркировке.

"Сейчас хозяйствующие субъекты направляют данные об обороте продукции как в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС МТ), так и в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), - говорится в сообщении. - Чтобы сократить нагрузку на бизнес и оптимизировать процесс предоставления отчетности, положениями законопроекта предусмотрено освобождение участников рынка от дублирования одинаковой информации в ЕГАИС и ГИС МТ".

В случае принятия закона изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года.