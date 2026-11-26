"Роскосмос" применяет ИИ для помощи космонавтам и для улучшения спутниковых снимков

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов выделил три основных направления использования ИИ в космической сфере - помощь космонавтам на орбите, улучшение качества спутниковых снимков и проектирование техники.

"У нас уже разработан помощник космонавта на МКС от Сбера - GigaChat. Второе направление - это улучшение точности снимков дистанционного зондирования Земли, когда, например, снимок с разрешением 1 метр превращают в 0,5 метра", - сказал он журналистам.

"Ну и, конечно же, это проектирование - это основная наша задача, чтобы все проектирование переходило в цифровой вид с использованием искусственного интеллекта и самую прогрессивную технику на базе его мы создавали", - сообщил он.