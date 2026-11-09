Международные резервы РФ в октябре снизились на 1,5%, до $720,9 млрд

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в октябре 2026 года уменьшился на $10,848 млрд, или на 1,5%, до $720,912 млрд с $731,760 млрд, следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

В январе-октябре 2026 года резервы снизились на $33,941 млрд, или на 4,5%, с $754,853 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в октябре стала меньше на $9,649 млрд, или на 3,2%, и составила $291,958 млрд. Доля золота в резервах на 1 ноября опустилась до 40,5% с 41,2% на 1 октября.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.