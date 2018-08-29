Минэкономразвития обещало учесть все решения по пенсиям в уточненном макропрогнозе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Все решения, связанные с пенсионной реформой, будут учтены в уточненном макропрогнозе Минэкономразвития.

"Все изменения в ближайшее время будут инкорпорированы в уточнённую версию прогноза", - приводит пресс-служба Минэкономразвития слова главы ведомства Максима Орешкина.

На минувшей неделе министр сообщил журналистам, что уже в ближайшие дни Минэкономразвития планирует представить уточненную версию прогноза.

Министр финансов РФ, первый вице-премьер Антон Силанов ранее сообщил журналистам в Москве, что предложения президента Владимира Путина по корректировке пенсионной реформы потребуют около 500 млрд рублей за шесть лет.

В среду Путин выступил с рядом инициатив про проекту изменений пенсионного законодательства. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, а людям предпенсионного возраста дать особую льготу.

Госдума 19 июля 2018 года приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. В среду В.Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин на 5 лет вместо 8, людям предпенсионного возраста предоставить льготы.